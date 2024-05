De must-reads van het weekend

Nooit in de recente geschiedenis stond de burger zo te trappelen om bij de verkiezingen af te rekenen met de macht als vandaag. Tenminste, als we de peilingen mogen geloven. De kiezer is boos over zijn koopkracht, de huizenprijzen, de zorg, criminaliteit en migratie. De Tijd gaat vanaf dit weekend dieper in op de cijfers achter dat ongenoegen.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Nog een goeie maand en de verkiezingen staan voor de deur. De verwachting is dat de traditionele partijen op 9 juni klappen krijgen. Het Vlaams Belang wordt op 27 procent gepeild, de extreemlinkse PVDA schommelt rond de 10 procent. Het ongenoegen bij de kiezer is groot. Bijvoorbeeld omdat het leven veel duurder is geworden. De Tijd ging op zoek naar de cijfers achter dat gevoel. En wat blijkt? Sinds de verkiezingen van 2019 is het leven 20 procent duurder geworden, maar door de automatische indexering, het dure ondersteuningsbeleid van de regering-De Croo en de stijging van de werkgelegenheid verloor de gemiddelde Belg geen koopkracht. Maar er waren ook verliezers. ‘De groep tussen de echte onderkant en de middenklasse was de pineut.’

Schermvullende weergave ©BELGA

Hoeveel verdienen onze CEO’s?

17,3 miljoen euro, zoveel verdiende de best betaalde CEO van de 20 grootste beursgenoteerde ondernemingen in ons land. Het gaat om Ilham Kadri van Syensqo, het bedrijf dat ze met succes afsplitste van de chemiegroep Solvay. Daarmee is voor het eerst in België de kaap van 10 miljoen euro gerond. Ook Tim Van Hauwermeiren van biotechbedrijf Argenx (10,75 miljoen euro) slaagde daarin. Dat zijn de uitschieters, gemiddeld verdienden de topmanagers 3,29 miljoen euro, een kwart meer dan in 2022.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Frank Vandenbroucke: ‘Dit land heeft een nieuw globaal plan nodig’

Wat zijn de prioriteiten van de volgende regering? Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke, die aast op een tweede termijn als minister van Volksgezondheid, schetst de uitdagingen van België in een interview. ‘Dit land heeft nood aan een globaal plan waarbij alle niveaus samenwerken aan de begroting, meer veerkracht op de arbeidsmarkt en meer productiviteit. We moeten over onze schaduw stappen.’

Schermvullende weergave ©AFP

Op bezoek in Omaha voor de show van Warren Buffett

Onze journalist Evert Nerinckx is dit weekend aanwezig op de algemene vergadering van Berkshire Hathaway in het Amerikaanse Omaha (Nebraska). Daar komen zaterdag beleggers van overal ter wereld samen om te luisteren naar Warren Buffett. De 93-jarige superbelegger geeft bij die gelegenheid een inkijk in de strategie van zijn investeringsvehikel, dat intussen 863 miljard euro waard is. De voorbije tien jaar leverde het aandeel van Berkshire een rendement van 12,4 procent per jaar op.

Schermvullende weergave ©Hans Lucas via AFP

Het geheim achter het succes van tweedehandsapp Vinted

Zestien jaar geleden wou een Litouwse studente af van een stapel kleren en vroeg ze hulp aan een bevriende IT’er. De inderhaast in elkaar geknutselde website van toen is vandaag uitgegroeid tot de zeer populaire tweedehandsapp Vinted, een van Europa’s succesvolste techbedrijven. In ons land alleen al zijn er 3 miljoen gebruikers. Onze journalist Roel Verrycken ging op bezoek in het hoofdkwartier in Vilnius.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Is een langetermijncontract met gratis zonnepanelen interessant?

Het zonnepanelenbedrijf EnergyVision van Maarten Michielssens kwam deze week met een opmerkelijk aanbod: een combinatie van een grotendeels vast contract met een looptijd van 10 tot 30 jaar en gratis zonnepanelen. Onze journalist David Adriaen dook in de kleine lettertjes en evalueert hoe aantrekkelijk dit aanbod is.

Schermvullende weergave ©Frederik Vercruysse

Binnenkijken in het Antwerpse penthouse van Boris Vervoordt en Michael Gardner