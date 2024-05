De must-reads van het weekend

David Autor, de invloedrijke econoom die blootlegde hoe goedkope Chinese export massaal westerse fabrieksjobs vernietigde, waarschuwt voor een nieuwe ‘China-schok’ . ‘Alleen gaat het deze keer niet over Barbies en meubels. Ons technologisch leiderschap staat op het spel.’

Nu de prijzen van woonzorgcentra pijlsnel de lucht in schieten, maken velen zich zorgen of ze hun oude dag nog zullen kunnen betalen. Voor de overheid komen er met de vergrijzing sowieso extra kosten, maar ook de burger zal meer moeten betalen, klinkt het steeds vaker .

Hij is de Italiaanse Duitser die met de Rode Duivels het EK in Duitsland wil winnen . Van een overgangsperiode wil Domenico Tedesco niet weten. ‘Als je aan zo’n toernooi begint, wil je scoren.’

De 93-jarige Warren Buffett is voor veel beleggers de ultieme held. Zijn wijsheden en strategie leverden fenomenale rendementen op. Wat zijn Buffetts geheimen? En hoe kan je zelf beleggen zoals de meester?

Will Butler-Adams, de CEO van de Britse plooifietspionier Brompton, heeft een hogere missie voor ogen als het neerkomt op mobiliteit. ‘Wij zijn de meest geavanceerde diersoort op aarde, maar we leven in steden die ontworpen zijn rond de auto. Dat kan toch niet slim zijn.’