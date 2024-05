De must-reads van het weekend

Georges-Louis Bouchez: 'De Vlaamse partijen lijken zich al te hebben neergelegd bij zege Vlaams Belang'

In Slovakije na de aanslag: 'Ons land is klein, maar wat hier gebeurt heeft een enorme impact op Europa'

De aanslag op de Slovaakse premier Robert Fico joeg een schokgolf door Europa. Journalist Erik Ziarczyk ziet in Bratislava ontreddering en shock. Maar het parcours van de populistische Fico en zijn geflirt met Rusland roepen ook ongemakkelijke vragen op. ‘De regeringspartijen gaan er nogal licht over dat ze de voorbije jaren de polarisering hebben aangewakkerd.’

Chinese e-truckbouwer Windrose: ‘Antwerpen is een logische keus voor onze nieuwe fabriek’

Komt-ie er of komt-ie er niet? Wen Han (34), de CEO van de piepjonge Chinese e-truckbouwer Windrose, laat in een exclusief gesprek uitschijnen dat hij op een zucht van een grote investering in de Antwerpse haven staat. Daar zou een assemblagefabriek gebouwd worden. Het bedrijf haalde net 100 miljoen euro op, mikt op een snelle beursgang en sloot alvast een sponsorcontract met de basketbalploeg Antwerp Giants. ‘We willen heel dicht bij de klanten zitten en op het knooppunt van de scheepvaartroutes. Dan is Antwerpen een logische keuze.’