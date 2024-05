De must-reads van het weekend

De stembusgang staat in het teken van polarisering en de vraag hoe hoog de extremen zullen scoren. Op twee weken van de verkiezingen trekken we het dorp in en peilen we de politieke temperatuur op het platteland.

Zo’n 1.100 inwoners telt Meensel-Kiezegem, een dorp in het hart van Vlaams-Brabant. Brussel ligt op 51 kilometer, ‘54 minuten rijden’, schrijft Rik Van Puymbroeck, die drie jaar geleden naar Meensel-Kiezegem is verhuisd. Hij woont boven het enige bankkantoor. Zit de boosheid ook in dit kleine dorp, vroeg hij zich af. Hij besloot het aan zijn buren te vragen, en zoveel anderen die hij nooit eerder sprak. ‘Ze zijn de kleine man aan het doodpitsen.’

Chef Willem Hiele: ‘Ik vergat mezelf gelukkig te maken, dat is de les’

Na de plotse sluiting van zijn restaurant zweeg Willem Hiele in alle talen. De chef ging mentaal door een diep dal na een incident met een medewerker. Plots hing hem een rechtszaak boven het hoofd. Maar hij krabbelde recht en wist ook zijn Michelinster te behouden. Nu doet hij voor het eerst zijn verhaal. ‘Ik ben een loner.’

De ondergang van Van Hool: reconstructie van de chaotische laatste maanden

Creatief boekhouden, een consultant aan boord die elk jaar 1 miljoen euro factureert en de vrouw van CEO Filip Van Hool die bij de busbouwer de kosten moest controleren: naast verkeerde strategische keuzes en de covidcrisis deed ook een gebrek aan financiële sérieux het bedrijf de das om, blijkt uit een reconstructie van de laatste maanden van Van Hool. De bus- en trailerbouwer uit Koningshooikt ging in april failliet.

Alexander De Croo: ‘Wie wil dat ik premier blijf, moet Open VLD stemmen’

Met een barslechte peiling gaat de premier de laatste rechte lijn van de campagne in. Kan hij nog zieltjes winnen met zijn pogingen om het palmares van Vivaldi te verdedigen? In een interview verdedigt Alexander De Croo zich nog één keer. ‘Ik wil niet stoefen, maar overal waar ik kom, merk ik een zekere appreciatie voor het werk dat ik als eerste minister heb geleverd. Als al die mensen willen dat ik na 9 juni nog een rol van betekenis speel, moeten ze op Open VLD stemmen.’

‘Bedrijven laten thuiswerkers te veel aan hun lot over’

Telewerk wordt vaak gezien als een wondermiddel om leven en werken in evenwicht te houden. Maar in de praktijk zou op afstand en voortdurend online werken net tot extra psychische klachten en zelfs burn-outs leiden. Is dit de schaduwkant van telewerk? ‘Thuis was er overal afleiding, vooral in de huishoudelijke taken. Weinig bevorderlijk voor de concentratie.’

Is bizarre goudrally voorbode van een nieuwe wereld?

Is goud het nieuwe goud? We duiken in de metalenmania die de beurzen al weken beheerst.

Zo begint u goed voorbereid aan uw belastingaangifte

En wie zich graag meteen op zijn belastingaangifte stort, vindt hier alle tools om beslagen aan het werk te gaan.

10 verborgen parels in Saint-Tropez