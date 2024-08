De must reads van het weekend

Ondanks de zomerse temperaturen krijgen de Belgische brouwers te maken met afhakende bierdrinkers. Kan AB Inbev het tij keren?

Schermvullende weergave ©Cha Gonzalez

AB InBev trekt als een van de topsponsors van de Olympische Spelen alle registers open om zijn alcoholvrije bieren voor de hele wereld in de kijker te zetten. Geen toeval, want de verkoop van de klassieke sterkhouders Bud Light en Budweiser daalt al jaren. Op de koop toe botste Bud Light op een grote boycotactie nadat een transvrouw het bier op haar sociale media had aangeprezen. In een exclusief gesprek in Parijs voelt redacteur Jens Cardinaels CEO Michel Doukeris aan de tand.

Schermvullende weergave ©BELGA

Mathieu van der Poel: goudjager die de wielerkoers een smoel geeft

Als Mathieu van der Poel zaterdag de olympische wegrit wint, heeft de Nederlander op zijn 29ste het eendagswielrennen uitgespeeld. Het zou zijn status bekrachtigen als exponent van een generatie die zowel de sportieve als de commerciële expansie van de koers aanjaagt. Een zakelijk portret van het symbool van het nieuwe wielrennen.

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

VN-rapporteur Congo Mélanie De Groof: 'Mijn missie is groter dan mijn angst'

Elke dag krijgt ze via WhatsApp de vreselijkste beelden uit Oost-Congo binnen. Zelfs na jaren als VN-rapporteur voor dat land verbaast het Mélanie De Groof tot welke wreedheden de mens in staat is. ‘Maar ik kan me niet inbeelden dat dit eeuwig blijft duren’, zegt ze. ‘Er moet toch menselijkheid zijn?’ Een beklijvend zomergesprek met redacteur Rik Van Puymbroeck in de Auvergne.

Schermvullende weergave ©BELGA

Het fabeltje van de snelle regeringsvorming

Dat koning Filip in zijn 21 julispeech zei dat er een 'coherent project' in de steigers staat, was een vorstelijke dwaling. Federaal noch Vlaams is er een ideologisch samenhangend regeringsproject, waar snel een handtekening onder gezet kan worden. 'Dat idee na de verkiezingen was wel erg dwaas', aldus Kamervoorzitter Peter De Roover (N-VA).

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

Peter Rousseeuw: hij werd schatrijk met wiskunde, nu wil hij statistiek de erkenning geven die ze verdient

Als briljant statisticus werkte de Belg en statistische bolleboos Peter Rousseeuw jaren bij het succesvolste en meest geheimzinnige hefboomfonds ter wereld. Met de miljoenen die hij daar verdiende, financiert hij nu zijn 'nobelprijs' voor baanbrekend onderzoek in de statistiek.

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Het grillige parcours van de Van Rompays, een Vlaamse farmadynastie met Luikse stempel

Een CEO die niet langer alleen mag beslissen over communicatie. De beurswaakhond FSMA die strafrechterlijke inbreuken vermoedt en naar het parket stapt. Een koers die keldert. Om maar te zeggen dat topman en oprichter Stijn Van Rompay geen al te beste periode kent met zijn Luiks farmabedrijf Hyloris. Een portret van het grillige parcours van de farmadynastie.

Schermvullende weergave ©Ocean Census

De ambitieuze zoektocht naar 100.000 onbekende soorten in de zee

We kennen amper 10 procent van wat leeft in onze zeeën. Ambitieuze expedities, verse centen en nieuwe technologie moeten de gaten in onze kennis vullen. Dat is belangrijk, want de trucjes van zeedieren kunnen helpen in doorbraken in onderzoeken naar bijvoorbeeld alzheimer. Weinigen weten het, maar in Oostende wordt de wereldwijde encyclopedie van de oceaan bijgehouden.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Waarom u als zelfstandige beter op tijd uw belastingen betaalt

Een zelfstandige die geen of onvoldoende voorafbetalingen voor de belastingen doet, krijgt een belastingverhoging aangerekend. Dit jaar is het vermeerderingspercentage zelfs nog gestegen. Maar als u verstandig gebruikmaakt van voorafbetalingen kunt u die extra kosten vermijden.

Schermvullende weergave ©De Pasquale + Maffini

Kijk binnen in een premiumappartement op een van de mooiste plekken van het Zoute