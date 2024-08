De must-reads van het weekend

In Dresden, de belangrijkste chiphub van Europa, staan het extreemrechtse AfD en de linkse antiwokepartij BSW voor een doorbraak. Wat voedt het volkse populisme?

Schermvullende weergave ©REUTERS

Het bredere Duitse ongenoegen leeft in de deelstaat Saksen nog wat sterker, door zijn DDR-verleden en de heimwee naar een sterke overheid die alles voor je regelt, van wieg tot graf, ziet onze reporter Pieter Lambrecht. Tegelijk is Dresden de belangrijkste chiphub van Europa en zijn in IT-bedrijven in Saksen zo’n 70.000 mensen tewerkgesteld. Waarom dan toch die enorme kwaadheid? ‘Was het in de tijd van de DDR minder goed? Ik denk het niet.’

Schermvullende weergave ©JONAS LAMPENS

Wintercircus opent deuren en wil kwaliteitslabel worden

Volgende week is er de langverwachte opening van het Wintercircus. Het wordt de eerste echte fysieke ontmoetingsplaats voor de Vlaamse techscene in Gent, de stad waar diverse jonge bedrijfjes het afgelopen jaar hoge ogen gooiden met forse waarderingen. Helpt zo’n locatie echt bij het kweken van potentiële miljardenbedrijven? Techreporter Wim De Preter kreeg al een rondleiding.

Schermvullende weergave ©Belga / ANP / Panos Pictures

Historica Anne Applebaum: ‘Autocraten zouden zoveel rijkdom niet kunnen stelen als wij hen niet zouden helpen’

Ze verdeelt haar tijd over de VS, waar ze de belangrijkste journalistieke prijzen in de wacht sleept, en Polen, als echtgenote van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Historica Anne Applebaum maakt zich zorgen over de subtiele en minder subtiele pogingen om het westerse democratische systeem te ondermijnen. ‘Trump denkt in transacties, dus hij kan gekocht worden.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Georges-Louis Bouchez: ‘Ik wíl slagen. Mét Arizona. En mét De Wever als premier’

Is hij de doodgraver of juist de reanimator van de federale Arizona-coalitie van de N-VA, de MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V? MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil terug rond de tafel, zegt hij. ‘We waren ocharme anderhalve maand met de formatie bezig en men doet alsof ik het einde van de wereld heb ontketend.’

Schermvullende weergave ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Judy Ann Melchior, topvrouw van de springpaardenwereld: ‘Hele wereld komt naar ons WK om talent te scouten’

De mogelijke verkoop van een gloednieuwe stoeterij in handen van de Limburgse familie Melchior, beroert het exclusieve wereldje van de luxepaarden. Het is een nieuwe ontwikkeling in de strategie van de jonge Judy Ann Melchior (37), die met Zangersheide het beste stamboek voor springpaarden van de wereld runt. Portret van een ambitieuze ex-amazone: ‘Ik zeg nooit nooit.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Wat zijn de veilige alternatieven voor de nieuwe staatsbons?

Volgende week vervalt de hyperpopulaire fiscaal vriendelijke staatsbon. Er komen nieuwe staatsbons, maar ook de banken gaan vol in het offensief met alternatieven. In dit stuk leest u alles om de juiste keuze te kunnen maken voor uw geld.

Schermvullende weergave ©Getty Images

Waarom we het moeten hebben over de kleren van Kamala Harris