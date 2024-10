De must-reads van het weekend

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen reizen we van Borgerhout, waar extreemlinks mee bestuurt, naar Turnhout, de centrumstad waarop het Vlaams Belang zijn zinnen heeft gezet.

Een traject langs de Turnhoutsebaan levert een ultieme dwarsdoorsnede van Vlaanderen op, stelt politiek journalist Matthias Verbergt vast. Hij trekt van de drukke winkelstraat in Borgerhout, waar PVDA-lijsttrekker Jos D’Haese als een ster wordt onthaald, door de donkergele Antwerpse rand naar Turnhout. Onderweg ontmoet hij geitenboeren, leerkrachten en buschauffeurs. En voelt hij veel ongenoegen. ‘Mijn rug doet zeer. Ik ga elke dag werken met een werkloze op mijn ene schouder en een vluchteling op de andere.’

Welke lokale uitslagen zijn zondag van groot belang? De politieke redactie signaleert tien races die belangrijk zijn om het politieke spel dat volgt goed te begrijpen. Ter herinnering: de federale onderhandelaars hebben net vanwege de lokale campagnes afgelopen zomer de pauzeknop ingeduwd. Komt Conner Rousseau straks versterkt aan de Arizona-tafel als burgemeester van Sint-Niklaas? En blijft de gedoodverfde premier Bart De Wever (N-VA) de grootste in Antwerpen?

Deze week onthulden we dat dubieuze bedrijven zoals het Spaanse Immucura patiënten verleiden tot onbewezen therapieën die tienduizenden euro’s kosten. We spreken met uitbehandelde patiënten die zich vastklampen aan een laatste strohalm. ‘Sterven is voor mij geen optie.’

Van veevoer en meststoffen in de winkel van zijn ouders tot dierenwinkels, munten en zuivel: serieondernemer Wim Heylen timmert in de Kempen aan een imperium van 800 miljoen euro. Recent nam hij een bedrijf over in cybersecurity, deze week kwam daar het Nederlandse Konings Zuivel bij. Een portret.

Een ongenadige oorlog in Gaza, raketten op Libanon en hoogspanning met Iran: Israël speelt hoog spel in zijn agressieve reactie op de terreuractie van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas die een jaar geleden 1.300 levens kostte. Hoe komt het dat de Arabische buren zo passief toekijken? ‘Israël buit de Arabische zwakte uit.’

Ze kwam aan boord van de Brusselse fietsenmaker Ahooga op een bijzonder lastig moment: de fietsmarkt ging door een diep dal na de covidboom, de oprichters verlieten het jonge bedrijf. Voormalig autodesigner Gokce Dogru werd zo ‘toevallig’ CEO. ‘Er staan te veel tabbladen open in mijn hoofd.’

Preciezer dan ooit gaan we de tijd kunnen meten, als we binnenkort een kernklok bouwen. Wetenschappers uit Leuven werkten mee aan de doorbraak die ons aardbevingen en vulkaanuitbarstingen beter zal helpen te voorspellen, maar mogelijk ook de wetten van de fysica overboord gooit. ‘We zullen kunnen zien wat er onder het aardoppervlak gebeurt.’

