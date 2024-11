De must-reads van het weekend

Komt er 160 dagen na de federale verkiezingen eindelijk schot in de regeringsvorming, nu Vooruit beslist heeft om deel te nemen aan de onderhandelingen?

Het verlossende persbericht kwam vrijdag even voor de middag. Daarin maakte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau duidelijk dat zijn partij bereid is onderhandelingen op te starten voor de vorming van een Arizona-coalitie met de N-VA, de MR, Les Engagés en CD&V. De Vlaamse socialisten waren afgehaakt omdat ze de supernota van formateur Bart De Wever (N-VA) ook na meerdere aanpassingen niet evenwichtig genoeg vonden. Pas nadat De Wever de nodige bijsturingen beloofd had, ging Vooruit overstag. Maar is daarmee ook echt de laatste rechte lijn ingezet?

Zuhal Demir (N-VA): 'Nee, ik ga geen oorlog voeren met de onderwijskoepels'

Intussen is de Vlaamse regering wel al een tijd aan de slag. In een interview laat minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) voor het eerst in haar kaarten kijken. ‘Ik zet in op drie dingen: het kunnen van Nederlands, de overdracht van kennis en discipline in de klas.’ Voort zegt ze niet uit te zijn op een oorlog met de onderwijskoepels. ‘Voor mij staat het belang van het kind voorop. Als de koepels daar ook zo over denken - en dat zeggen ze mij toch - vinden ze in mij een partner.’

Hoe omgaan met Trump? Een handleiding voor wereldleiders

Kan je politieke deals sluiten met de volgende president van de Verenigde Staten? We gaan na of dit mogelijk is, op basis van gesprekken met mensen die met Donald Trump rond de tafel zaten tijdens zijn eerste regeerperiode. ‘Vleierij is de verkeerde manier om met hem om te gaan. De enige manier om het respect van mensen als Trump te winnen, is door tegen hen in te gaan.’

Waarom Netflix een bokswedstrijd live uitzendt

Nog in de Verenigde Staten is het zaterdagmorgen uitkijken naar de bokswedstrijd van de eeuw. Het duel tussen de al decennia gepensioneerde bokslegende Mike Tyson (58) en de bekende influencer Jake Paul (27) wordt rechtstreeks uitgezonden voor de bijna 283 miljoen Netflix-abonnees. Het moet de definitieve doorbraak betekenen voor live sportevents op Netflix.

De ‘black box’ van de rechterlijke macht: hoe de ene curator meer faillissementen krijgt dan de andere

In eigen land doken we in de wereld van de curatoren. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat in een aantal regio’s sommige curatoren opmerkelijk meer dossiers krijgen dan andere. Is er sprake van favoritisme of vriendjespolitiek? ‘Er is de vaststelling, of toch op zijn minst het vermoeden, dat de meest waardevolle dossiers naar dezelfde personen gaan.’

Jumbo-topman Ton van Veen: ‘Als je in België 10 locaties aangeboden krijgt, mag je al blij zijn als er 2 winkels van komen’

We konden de nieuwe topman van Jumbo, Ton van Veen, spreken. De Nederlandse supermarktgroep had ooit als doelstelling om 100 winkels te openen in ons land. Intussen is de ambitie teruggeschroefd, omdat het zeer moeilijk is om vergunningen te krijgen. ‘We gaan ons niet meer vastpinnen op aantallen. Ja, we streven naar 50 winkels eind volgend jaar, maar als het er 45 zijn, vind ik het ook prima. We hadden destijds beter niet zo hoog van de toren geblazen.’

Wat verandert als uw wilt verbouwen in 2025?

Plannen om in 2025 een gezinswoning te kopen en te renoveren? Heel wat nieuwigheden zullen een impact hebben op uw project. De registratiebelasting voor de aankoop van een woning daalt, maar voor wie de woning binnen de vijf jaar energetisch wil renoveren of slopen en heropbouwen stijgen de taksen.

Sabato zoekt en vindt de beste champagne voor de feestdagen