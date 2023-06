De must-reads van het weekend

De Vivaldicoalitie gaat door haar diepste crisis sinds haar aantreden. Die crisis kreeg deze week een gezicht: Hadja Lahbib, het wit konijn dat aangeschoten wild werd.

Van de diepzee tot de ruimte in: een exclusieve trip met risico's

Het liep slecht af voor de vijf avonturiers die in een duikboot de Titanic wilden bezoeken. Een implosie maakte een einde aan hun bijzondere exploratie van de diepzee, op meer dan 3.000 meter. Wat drijft rijken en ontdekkingsreizigers om in een claustrofobische cocon te kruipen, vooraf gewaarschuwd voor eventuele 'lichamelijke schade, emotioneel trauma en de dood'?

‘Het duurt geen twintig jaar meer voor we diabetes type 1 stoppen’

Michèle Sioen: ‘Europa wil te veel de beste leerling van de klas zijn’

Ze is de grande dame van het West-Vlaams textiel en een van de invloedrijkste Belgische bestuurders. Met het familiebedrijf Sioen, dat in 2021 van de beurs verdween, leidt ze een wereldspeler in innovatieve stoffen voor brandwerende pakken, scheeps- en dekzeilen, en sportmatten. In een van haar schaarse interviews deelt Michèle Sioen haar zorgen over de toekomst van de ooit zo roemrijke textielindustrie, in tijden van dure energie en een almaar veeleisender regelgever, die de papiermolen doet draaien. 'Europa beseft te weinig hoezeer we de maakindustrie nodig hebben.'

Taiwan, het land van de computerchips: ‘Onze chips leveren ons veel vrienden op’

We trekken naar Taiwan, het eiland 'waarop de moderne wereld draait', schrijft redacteur Roel Verrycken. Als globale chipfabriek laat Taiwan alles van elektrische tandenborstels tot straaljagers functioneren. Dat de spanningen met grote buur China oplopen, doet de vrees voor een potentieel verwoestend conflict toenemen. 'De disruptie zou onmiddellijk zijn en moeilijk om te keren.'

Iedereen in de rij voor Ilja Leonard Pfeijffer: 'Alkibiades was zelf ook een rockstar'

Bijna 800 pagina's telt het jongste boek van Ilja Leonard Pfeijffer - 1,3 kilogram op de keukenweegschaal. Dat weerhoudt lezers er niet van massaal naar de boekenwinkel te trekken en alle stoeltjes te bezetten van de lezingen die de Nederlander geeft, van Turnhout tot Brussel. Redacteur Rik Van Puymbroeck dook in het opmerkelijke succes van 'Alkibiades', een vuistdik boek over een mythische Griekse held. 'Dit zegt iets over de wereld.'

Handleiding voor jobstudenten (en hun ouders)

Achter de schermen bij renovatie Hotel La Réserve in Knokke

Sabato, ten slotte, kreeg een kijkje achter de schermen van de meest geanticipeerde opening van het jaar. Hotel La Réserve in Knokke opent de grandioze deuren. Aftellen naar 17 juli.

Ontbijt met Tawfiq Nasr Allah, de man die van CO2 T-shirts maakt in Antwerpen

Hij was een briljante chemiestudent die geen woord Engels sprak en toch in New York ging studeren. Vandaag bouwt hij in de Antwerpse haven aan een industriële toekomst met CO 2 als grondstof.

De beste podcasts voor tijdens de lange vakantie