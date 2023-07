De must-reads van het weekend

Dit weekend begint in het Spaanse Bilbao de Tour de France, het grootste wielercircus ter wereld. Dankzij het enorme succes van de Netflixserie over dat curieuze en door en door Europese fenomeen, is de wereldwijde belangstelling groter dan ooit.

Schermvullende weergave ©AFP

Met flitsende montages van valpartijen en grote emoties, en al dan niet uitvergrote spanningen tussen hoofdrolspelers als Wout van Aert en Jonas Vingegaard, die dit jaar voor zijn tweede Tourzege gaat, maakt streaming de Tour sexy. Redacteur Dries Bervoet zoekt uit of die zoveelste poging om het wielrennen mondialer en lucratiever te maken deze keer zal lukken. 'Drie rondes op hetzelfde moment op tv, een buitenstaander begrijpt dat niet.'

Schermvullende weergave ©jonas lampens

‘Het debat over de kerncentrales is gesloten’

In alweer een woelige politieke week haalde de federale regering toch een belangrijke slag binnen: het felbevochten akkoord met de uitbater van de kerncentrales. Het Franse Engie zal twee kernreactoren tien jaar langer uitbaten. In een gesprek verdedigt minister Tinne Van der Straeten (Groen) de deal. ‘Ik heb geen enkele moeite om de deal met Engie te verdedigen.’

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

Hoe Waalse whizzkid een techbedrijf van 3,7 miljard uitbouwde

Plots bleek Odoo 3,7 miljard euro waard. Redacteur Tom Michielsen gaat op zoek naar het geheim van het Waalse techbedrijf. Hoe bouwde Fabien Pinckaers vanuit het Brabantse dorpje Grand-Rosière-Hottomont een bedrijf uit, met tentakels tot in India en Uruguay? 'Hij ademt en eet Odoo. En hij is erdoor bezeten er een wereldspeler van te maken.’

Schermvullende weergave ©AFP

De barsten in het systeem van Poetin

Met verstomming keek de wereld naar de even snelle opmars als aftocht van de Wagner-groep. Het Russische huurlingenleger leek zich tegen de president in Moskou te keren uit onvrede met het moeizame verloop van de oorlog in Oekraïne. Het was een zeldzame deuk in het imago van Vladimir Poetin als sterke man. Hoe stevig staat de Russische president nog? 'Even leek hij een keizer zonder kleren.'

Schermvullende weergave ©BELGA

Advocatuur vervrouwelijkt in sneltempo

Het mannenbastion dat de advocatuur was, wankelt. Vrouwelijke rechtenstudenten zijn al jaren in de meerheid en vandaag is meer dan 60 procent van de advocaten die een zaak oprichten vrouw. Dat blijkt uit onderzoek van De Tijd en het bedrijfsinformatieplatform Openthebox. Met de vervrouwelijking staat het model van 'uurtje factuurtje', netwerken op de golfbaan en in de loges, en 24/24 beschikbaarheid onder druk. Deze vrouwen doen het anders. 'Eindelijk keek niemand meer op zijn horloge als ik een halfuur later binnenkwam van de crèche.'

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

‘Overal lag duivenpoep, maar we zagen ook het potentieel van dit pand’

En de Netto-redactie kijkt een zomer lang binnen in bijzondere woningen. Vandaag is dat bij Moniek Delvou en Johan Vlogaert, die in Schepdaal de voormalige brouwerij Eylenbosch verbouwden tot een lichtrijke loft - mét glazen buitenlift. 'We hebben de voordelen van een fenomenaal zicht op groen, zonder de nadelen van het onderhoud.'

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Redder van Gent Jazz: ‘Dit wordt niet de kip met de gouden eieren, maar je moet niet alles doen voor het geld’