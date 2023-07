De must-reads van het weekend

Ursula von der Leyen kwam in Leuven een miljardeninvestering in het onderzoekscentrum Imec in de verf te zetten. Wat maakt de chipontwikkelaar zo belangrijk?

Schermvullende weergave ©EPA

In een almaar sneller digitaliserende wereld doen computerchips de economie draaien. Ze zitten ingebakken in elk denkbaar product, van tandenborstels over smartphones tot straaljagers. Dat leidt ertoe dat enorme geopolitieke belangen verbonden zijn aan de productie ervan. Zeker sinds de coronacrisis en de opgelopen spanningen tussen de VS en China, een economisch conflict dat zich vooral afspeelt op techvlak, proberen de grote machtsblokken steeds grotere delen van de keten naar zich toe te trekken.

Bij Imec werken meer dan 500 spelers van over de hele wereld aan de volgende generatie halfgeleiders, van de Nederlandse chipmachineproducent ASML tot het Taiwanese TSMC, de grootste chipmaker van de wereld. Tot voor kort kwamen ook volop Chinezen in Leuven over de vloer. Die tijd is voorbij. In ruil voor miljardensubsidies wordt Imec ingeschakeld in de chipstrategie van Ursula von der Leyen. Lees: Europe first.

Schermvullende weergave ©JONAS LAMPENS

'Ik hou alles tegen het licht, inclusief mezelf'

Hans Bourlon, de topman van Studio 100, spreekt voor het eerst sinds het vertrek van de CEO van Plopsa, de lucratieve pretparkenpoot van de entertainmentgroep. De CEO en zijn rechterhand stapten op na een onderzoek van De Tijd naar toxisch leiderschap. Wat heeft Bourlon, de man die zijn bedrijf leidt op basis van vertrouwen en autonomie, geleerd uit de zaak-Plopsa?

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

'Er is nul coördinatie tussen de werken'

Elke dag starten in Vlaanderen gemiddeld 77 nieuwe werven op, heeft ons datateam achterhaald. Werken veroorzaken overlast en wegen op het zakencijfer van handelaars. We gingen langs in de meest opgebroken straat van Vlaanderen, de Sint-Jacobsnieuwsstraat in Gent. Liefst 64 keer werden in deze wijk de afgelopen drie jaar de tegels gelicht. 'De ene week gooit Fluvius de boel open, de week nadien komt Proximus krak hetzelfde doen.'

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

'Ik keek achterom en merkte: we zijn Egbert kwijt'

De liberale vicepremier Vincent Van Quickenborne blikt in een gesprek terug op woelige dagen: een handgemeen met collega Frank Vandenbroucke, het vertrek van zijn voormalige compagnon Egbert Lachaert als voorzitter en gemor bij de achterban over het weinig democratische proces dat de interim-voorzitter heeft aangesteld. Welke koers ziet Van Quickenborne de liberalen nog varen, terwijl de partij in de peilingen de dieperik in gaat? 'Het is mijn overtuiging dat we de regering volmondig kunnen en moeten verdedigen.'

Schermvullende weergave ©rv

Als progressief zijn politiek riskant wordt

Eén blikje Bud Light deed de omzet van de bierreus AB InBev wankelen. De grootste brouwer ter wereld hoopte de kwakkelende verkoop van het populairste bier van de VS te boosten via een actie met de influencer en bekende transvrouw Dylan Mulvaney. De boost werd een boemerang, en links en rechts Amerika spuwden het merk uit. Redacteur Roel Verrycken stelt vast dat bedrijven bang zijn geworden om zich te profileren op progressieve thema's als de Pride.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Van concertpromotor tot kandidaat-voetbalbons: wie is Sam Baro?

Sam Baro staat op een zucht van de overname van AA Gent. Hoe groot is het vermogen van de ietwat mysterieuze Oost-Vlaamse ondernemer? Hoeveel stopt hij in de club? En hoe sterk staat hij om mee te kunnen draaien in het steeds mondialere voetbalcircus? Redacteur Piet Depuydt dook in zijn zakelijk imperium, een kluwen van 34 vennootschappen, van kastelen tot een regionale zender. 'Het voetbal kan een hefboom onder al zijn activiteiten zetten.'

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

'In het begin was er lichte paniek bij de architecten'

En we gaan op bezoek bij Joyce en Hans van der Staay, de trotse bewoners van een historische watermolen. Ze werden verliefd op het pand, ook al lag het erbij als een 'donkere ruïne.' Na een grondige renovatie baten ze er een B&B uit. 'Dat hier al meer dan 2.000 jaar mensen wonen en werken, geeft extra cachet.'

Schermvullende weergave ©rv

Zalige terrassen

Sabato, ten slotte, tipt de beste terrassen in een onvergetelijk decor: van een voormalig douanehuisje met zicht op het Antwerpse Kattendijkdok tot de grootste wijngaard van België, dat de schuimwijnen van het domein per glas serveert.

Schermvullende weergave ©saskia vanderstichele

Cultuurtip: collectief FC Bergman brengt filmisch-poëtische expo