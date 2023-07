De must-reads van het weekend

In Berlijn rolt elke 45 seconden een Tesla Model Y van de band. Geen enkele autobouwer doet beter. Hoe doet Tesla dat?

Schermvullende weergave

Redacteur mobiliteit Bas Kurstjens kreeg een exclusieve rondleiding in de Duitse fabriek van Tesla, waar de Amerikaanse bouwer van elektrische auto's sinds een jaar de Model Y produceert. De kleine elektrische SUV is de best verkochte auto ter wereld. Met 11.000 mensen, 500 robots en een zogenaamde Giga Press zet Tesla de wagens razendsnel in elkaar, dubbel zo snel als concurrent Volkswagen. In een anonieme fabriekshal - omtrek: 2,5 kilometer - heeft Tesla de kunst van het autobouwen tot in de kleinste details geoptimaliseerd.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Lise Conix, CEO van Torfs: 'Er overkomt me veel waaraan ik weinig verdienste heb'

In zijn buitenhuis in de stille Auvergne spreekt journalist Rik Van Puymbroeck met Lise Conix, de jonge vrouw die Wouter Torfs opvolgde als CEO van het familiale schoenenbedrijf Torfs. Bij een glas wijn en een stuk kaas vertelt ze over die overdonderende ervaring, haar plotse status als vip die uitgenodigd wordt voor een concert van Bruce Springsteen en de eenzaamheid van het CEO-zijn. 'Soms mis ik de mildheid.'

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Vicepremier Frank Vandenbroucke: ‘Wij zetten de gebreken van de vorige regering recht’

Vivaldi pakte deze week uit met nog een deal, al snel ietwat smalend de 'mini-pensioenhervorming' genoemd. Als academicus tekende Frank Vandenbroucke (Vooruit) het ideale pensioenstelsel uit, vandaag verdedigt hij de pensioenbonus van 22.000 euro voor wie tot aan de pensioenleeftijd werkt. 'Deze bonus is zo prikkelend dat hij budgetneutraal is, en zelfs geld kan opbrengen.'

Maar zal de pensioenbonus ook werken? Uit gesprekken met zestigplussers blijkt twijfel. 'Vanaf een bepaald moment ga je werken met dat pensioen in je achterhoofd. Daarvan afwijken is moeilijk.'

Schermvullende weergave ©rv

Blondine van 64 vindt zoveelste adem

Op 64-jarige leeftijd is Barbie, the impossible woman, hipper dan ooit. En dat allemaal dankzij een film met een feministisch sausje. Wat maakt de pop zo onverwoestbaar?

Schermvullende weergave ©AFP

Larry Fink, CEO van BlackRock: ‘De opmars van het populisme drijft de prijzen op’

Sinds 1988 staat Larry Fink aan het hoofd van BlackRock, het grootste beleggingsfonds ter wereld. Liefst 9.000 miljard dollar heeft de 70-jarige belegger onder zijn hoede. Hoe kijkt Fink naar een wereld van oplopende rentes en een schijnbaar ontembare inflatie? 'Regeringsleiders hebben het voortdurend over nationale veiligheid, of het nu gaat om voedsel, energie of chips. De vraag is: tegen welke prijs?'

Schermvullende weergave

Isabel Vercauteren, CEO van Aphea.Bio: ‘Meststoffen rechtstreeks uit de lucht halen? Waarom niet?’

Toen Isabel Vercauteren op LinkedIn een bericht kreeg van de Gates Foundation, de filantropische stichting van de gelijknamige oprichter van Microsoft, dacht ze dat het spam was. Tien maanden later tekende Gates mee in op de kapitaalronde van 70 miljoen euro voor de Gentse spin-off Aphea.Bio, die inzet op natuurlijke gewasbescherming. Vandaag heeft het agrotechbedrijf nog geen inkomsten, maar een ambitieuze Vercauteren voorspelt tegen 2029 een omzet van 100 miljoen. Ze wil de wereld veroveren met zaden die droogtebestendige planten voortbrengen, een herbicide die het controversiële bestrijdingsmiddel glyfosaat vervangt en technologie die bacteriën stikstof uit de lucht laat trekken om planten mee te voeden als meststof.

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

'De muurtegels vonden we onder acht lagen behangpapier'

En we gaan op bezoek bij Julie Loonen en Maarten de With. Zij kochten in Antwerpen een art-nouveauwoning uit 1912 van architect Jacques De Weerdt. Ver boven budget, dachten ze, maar ze konden het huis op de kop tikken omdat ze de enige kandidaat-kopers waren die de woning echt in ere wilden herstellen. 'Wie kan zeggen dat hij een smid of een steenkapper nodig had bij de renovatie van zijn huis?'

Schermvullende weergave

De vijf beste rooftopbars van België voor deze zomer