De must-reads van het weekend

Captains of industry slaan alarm. Ze waarschuwen voor het einde van de industrie in België. Door strenge klimaatregels en hoge energiekosten dreigen we fabrieken te verliezen. Overtrokken lobbypraat of moeten we die alarmkreten ernstig nemen?

Schermvullende weergave

Redacteur Stephanie De Smedt deed de realitycheck. In de slipstream van het stikstofdebacle en het schrappen van de vergunning voor de ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven trekt ze op onderzoek en gaat ze na of België balanceert op de rand van de-industrialisatie.

Schermvullende weergave ©Getty Images

De Bud Light-aderlating van AB InBev in de Amerikaanse biermarkt

Bud Light van AB InBev is niet langer Amerika’s populairste bier. Dat bleek afgelopen donderdag uit de cijfers. De biergigant incasseerde er een zwaar omzet- en winstverlies nadat hij zich had mispakt aan een videoclip met een transgender en een blikje Bud Light. Kan het bedrijf die aderlating in de Amerikaanse biermarkt nog keren?

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Ine Van Wymersch: 'Als ik impact wil hebben, moest ik dit doen.'

Een ontnuchterend zomergesprek met Ine Van Wymersch, de eerste nationale drugscommissaris van dit land. Ze werd benoemd nadat begin dit jaar een meisje van elf jaar was gestorven bij een schietincident in Merksem. ‘Collateral damage’, werd toen gezegd. Ze vond dat verschrikkelijk om te horen. De kop van het interview liegt er dan ook niet om: ‘Wie een joint rookt, financiert een criminele organisatie’.

Schermvullende weergave ©EPA

Het 'super-WK' wielrennen in Glasgow

Het WK op de weg voor mannen is zondag een eerste hoogtepunt van een hyperkampioenschap wielrennen in Glasgow. Het is de eerste editie van een nieuw vierjaarlijks event met alle disciplines op één WK-locatie. Maar zoals wel vaker in het wielrennen zitten er commerciële adders onder het gras.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Het verleidelijke succes van e-sigaretten onder jongeren

Vapen in de Antwerpse en Brusselse winkelstraten. Het is in toenemende mate een verontrustend fenomeen onder jongeren. Zelfs Nederlanders zakken ervoor af naar ons land, omdat e-sigaretten in hun land strenger zullen worden aangepakt.

Schermvullende weergave ©AFP

Schade door natuurgeweld

We zoeken uit wat je kan doen als verzekeraars overmacht inroepen bij schadegevallen door natuurgeweld - denk aan de reuzegrote hagelbollen die toeristen op hun dak kregen tijdens hun vakantie in Noord-Italië.

Schermvullende weergave

De muzikale broers Dewaele: '2manydjs is ons paard van Troje'

We brengen een bezoek aan de homestudio van de Gentse broers David en Stephen Dewaele, bekend van Soulwax en 2manydjs. ‘De balans tussen een rockband en dj-, remix- en productiewerk is altijd cruciaal geweest.'

Schermvullende weergave ©Shutterstock | Africa Studio

Deze 5 topadressen serveren klassewijn en goed eten