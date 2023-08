De must-reads van het weekend

Dat 'Barbie' de filmzalen verovert, was u wellicht niet ontgaan. De film bracht al 1 miljard dollar op, meldde producent Warner Bros. Ook 'Oppenheimer', de film uit een totaal ander genre die vaak in één adem met 'Barbie' genoemd wordt, groeide in geen tijd uit in een blockbuster, met voor een half miljard dollar verkochte tickets.

Onze redacteur Serge Mampaey zoekt voor u uit hoe u als belegger kunt inspelen op de succesvolle filmzomer, bijvoorbeeld met aandelen als Kinepolis of Warner Bros. Maar ook onrechtstreeks, door te beleggen in Mattel of Barco.

‘Ik mik op een Doel 3 met kernfusie tegen 2050’

Wetenschappers in Californië bereikten vorige week een doorbraak in de zoektocht naar kernfusie als energieoplossing. Voor de Belgische onderzoeker Jozef Ongena is kernfusie meer dan een heilige graal die de beloftes niet waar kan maken. Hij vindt het realistisch dat de technologie tegen 2050 operationeel is. En hij speelt daar zelf een grote rol in, met de technologie die de temperatuur in een fusie-installatie doet oplopen tot 150 miljoen graden. ‘Al is nog veel onderzoek nodig’, zegt hij in een gesprek.

Staking bij Ryanair: wat zeggen de piloten?

Maandag en dinsdag gaan de Belgische piloten van Ryanair opnieuw staken. De vakbonden klagen al maanden de slechte arbeidsvoorwaarden aan, maar vangen bot bij topman Michael O’Leary. Het antwoord van de piloten is dubbel: ja, ze voelen zich uitgeperst. Nee, ze willen niet weg, omdat ze heel goede vluchtroosters krijgen en soms meer verdienen dan bij Brussels Airlines of TUI.

Theo Francken: ‘Een federale stem voor het Vlaams Belang heeft geen enkele waarde’

N-VA-Kamerlid Theo Francken zet zich schrap voor de verkiezingen volgend jaar. Hij roept het Vlaams Belang op geen federale lijst in te dienen. ‘Denkt nu écht iemand dat een Franstalige partij aan tafel gaat zitten om met die partij over Vlaams zelfbestuur te spreken?’ Tegelijk steekt hij de hand in eigen boezem. ‘Onze geloofwaardigheid in de Vlaamse regering heeft schade opgelopen.’

Soudal: ‘Binnen enkele jaren zitten we aan 2 miljard euro omzet. Het is plezant’

Soudal-toplui Vic Swerts en Dirk Coorevits zien ondanks de pittige marktomstandigheden de toekomst rooskleurig tegemoet. In een gesprek met redacteur Jan De Schamphelaere kondigen ze acht nieuwe fabrieken aan, waaronder een in China. Ook staan ze stil bij het mogelijke vertrek van toprenner Remco Evenepoel bij hun wielerploeg Soudal-Quick-Step. ‘Dan moet Patrick Lefevere maar een ploeg bouwen rond een andere klimmer.’

