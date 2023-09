De must-reads van het weekend

De beslissing van de West-Vlaamse aardappelverwerker Agristo 350 miljoen te investeren in Noord-Frankrijk jaagt een schokje door de ondernemerswereld.

Het is het zoveelste economische succes voor een van de armste regio's van Frankrijk. Redacteur Piet Depuydt ziet hoe in Hauts-de-France de re-industrialiseringspolitiek volop vruchten afwerpt. Met voldoende beschikbare grond, voldoende werkvolk en gulle subsidies lijkt Frankrijk het nieuwe industriële walhalla. 'De aanpak van Macron werkt.'

De Franse lokroep klinkt zo luid dat onze beleidsmakers zenuwachtig worden, schrijft politiek redacteur Daan Bleus. Raken we verwikkeld in een subsidieopbod dat Vlaanderen niet kan winnen?

De Croo: 'Al wie poten en oren heeft aan het werk is prioriteit nummer één'

Maandag gaat de politiek weer aan de slag. Met een vleugje precampagnekoorts, terwijl er in de federale regering beroering is over de asielcrisis. Hoe kijkt premier De Croo naar de Vivaldi-coalitie, op minder dan een jaar van de verkiezingen? 'Ik wil een alternatief zijn voor het 'rien ne va plus'-denken'.

De klas van meneer De Cock: hoe één wiskundeleraar het verschil kan maken

We trekken naar het Onze-Lieve-Vrouwencollege van Antwerpen voor een bijzondere klasreünie. Ondernemer Jonathan Berte ziet er de wiskundeleraar terug die zijn leven veranderde. En niet alleen dat van Berte, de oprichter van AI-bedrijf Robovision. Van de zesde wetenschappen-wiskunde, lichting 1996, stichten meer dan de helft een eigen bedrijf. En dat allemaal dankzij de inspirerende kracht van meneer De Cock. 'Ik was een enfant terrible, door u is dat omgeslagen.'

©Filip Ysenbaert

'Het is aanlokkelijk te denken dat je het probleem oplost door daders op te sluiten'

De arrestatie van de populaire radiopresentator Sven Pichal in een onderzoek naar kinderporno lokt verontwaardiging uit, walging en de roep om hardere actie. Experten stellen vast dat almaar meer mensen beelden te zien krijgen van seksueel misbruik van minderjarigen. Hoe komt dat?

Zakenman Johan Vandendriessche: 'Mijn strategie? Te vroeg verkopen'

Johan Vandendriessche vergaarde fortuin door het verhuren van panden aan de Spaanse en Italiaanse retailbaronnen achter merken als Massimo Dutti en Benetton. Vandaag herontwikkelt hij historische panden zoals de belle-époqueparel The Grand in Nieuwpoort en de verloederde Gésukerk in Brussel. Vastgoedredacteur Lukas Vanacker polst naar zijn geheim. 'Ik was 24 en ik zei: ik refuseer mijn erfenis.'

La Rigue in Knokke-Heist | Duur en chaotisch, maar lekker eten bij Peter Goossens

Sabato schuift aan bij de veelbesproken luxebrasserie van Peter Goossens. Is de vol-au-vent van 48 euro de moeite?

©Filip Ysenbaert

Cultuur: onze 58 tips voor uw najaar