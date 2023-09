De must-reads van het weekend

Het mirakel van Novo Nordisk

In het slaperige Bagsvaerd, een voorstadje van de Deense hoofdstad Kopenhagen, huist sinds kort het waardevolste bedrijf van Europa . Het 100 jaar oude Novo Nordisk was lange tijd vooral een insulineleverancier. Maar sinds de zoektocht naar betere diabetesbehandelingen het middel Ozempic opleverde, met spectaculair gewichtsverlies als neveneffect, is de wereld in de ban van het wondermiddel. Redacteur Femke Van Garderen schetst een portret van de eeuweling die een beurshype werd - met dank aan een grote hagedis.

Zuhal Demir: 'Het stikstofdossier is het enige dat me niet lukt'

Flinterdun implantaat veelbelovend als behandeling van chronische pijn

Een flinterdun strookje biofolie, net onder de hoofdhuid aangebracht: sinds kort lopen drie patiënten van het AZ Deltaziekenhuis in Brugge ermee rond. Het is een wereldprimeur in de strijd tegen migraine , de ernstige hoofdpijn die een op de zeven mensen treft. Zachte elektrische impulsen moeten aanvallen onderdrukken. Het implantaat heeft een enorm potentieel, van spier- tot zenuwpijn.

De hobbelige weg naar minder arbeidsongevallen

Etex-CEO: ‘De beslissingen om fabrieken niet in Europa te bouwen, worden hier en nu genomen’

We spreken met Bernard Delvaux, de Waalse captain of industry. Hij leidt de internationale bouwgroep Etex, al 125 jaar in de handen van de Kempische familie Emsens, met een omzet van 3,7 miljard euro en vestigingen in 45 landen. Via glaswol en vezelcement komt Delvaux over de hele wereld de huiskamer binnen. Tegelijk overschouwt hij de wereldeconomie. Wat hij ziet, verontrust. 'Europa is in heel slechte conditie.'