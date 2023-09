De must-reads van het weekend

Na jaren van onbezorgde groei is het voor veel CEO’s van techstart-ups afzien in het huidige klimaat. Wat als de CEO het niet meer ziet zitten?

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

De romantiek van het move fast and break things-tijdperk lijkt ver weg nu in tijden van stijgende rente meer efficiëntie geëist wordt. De conjunctuurwissel hakt erin, valt in de sector te horen. En in moeilijke tijden komt nog meer druk te liggen op de schouders van de CEO, die vaak op een eenzame plek staat wanneer lastige beslissingen genomen moeten worden. Daarover getuigt Leslie Cottenjé, die haar bedrijf Hello Customer onlangs verliet om elders CEO te worden. ‘Ik zat gevangen in een brandend gevoel van verantwoordelijkheid.’

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Schaduw van burgemeester Lippens hangt over wanbeheer in Knokke-Heist

Wat is er aan de hand in Knokke? Deze week bleek dat het gemeentebestuur voor 2,4 miljoen euro wagens bestelde bij haar eigen schepen. Het regent al maanden aantijgingen van corruptie en vriendjespolitiek. De mondaine badstad staat intussen onder curatele van de Vlaamse overheid. Vastgoedredacteur Lukas Vanacker duikt in de coulissen van de macht en belandt in de dure wijk het Zoute, waar het wemelt van de rijkste Belgen. ‘Er is bij iedereen een totale normvervaging.’

Schermvullende weergave ©Jonas Lampens

Jef Colruyt na het afscheid: ‘Nu pas besef ik: hoe heb ik dat de voorbije 30 jaar klaargespeeld?’

Na meer dan 28 jaar heeft Jef Colruyt afscheid genomen als CEO van de gelijknamige supermarktketen. In een gesprek blikt hij terug op een van de moeilijkste jaren van Colruyt. De laatste zelfstandige Belgische retailer moet opboksen tegen ambitieuze concurrentie uit Nederland en Duitsland, met duurdere loonstelsels, grote baanwinkels en een bedrijfscultuur waarin mensen centraal staan. ‘We hebben leningen moeten aangaan bij de banken, voor het eerst in dertig jaar.’

Schermvullende weergave ©Christophe De Muynck

Sirenenzang van Vlaams Belang naar ondernemers klinkt almaar luider

De jaarlijkse septemberreceptie van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka is een van dé politieke events van het jaar. Dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken er herhaaldelijk en enthousiast applaus oogstte met zijn anti-Vivaldi-retoriek deed ettelijke wenkbrauwen fronsen. Hoe diep is de kloof nog tussen ondernemers en extreemrechts? Redacteur Matthias Verbergt onderzoekt de discrete paringsdans, die past in de strategie van Van Grieken om ‘een normale partij’ te worden.

Schermvullende weergave ©JONAS LAMPENS

Peter Van Acker, de invloedrijkste Belg in de wereldwijde chemie: ‘De noodkreet van de sector is terecht’

En we spreken met Peter Vanacker, de Belg aan het hoofd van LyondellBasell, een van de grootste chemiebedrijven ter wereld. Hoe ziet hij de toekomst van de sector in Europa in tijden van dure energie, tegenvallende export naar China en ‘Bidenomics’, de Amerikaanse miljardeninjectie in de economie? ‘Als Belg en Europeaan maak ik mij zorgen.’

Schermvullende weergave ©Alexander D'Hiet

Binnenkijker | Duplex vol kleur van Inge Onsea (Essentiel Antwerp)

Sabato, ten slotte, gaat op bezoek bij Inge Onsea. De onderneemster die even kleurrijk is als haar modelabel Essentiel gaf haar duplex na haar scheiding een make-over in Technicolor, samen met designer Gert Voorjans. ‘Zo überstylish willen wonen, wat willen mensen daarmee bewijzen?’

Schermvullende weergave ©© Frans Hals Museum, Haarlem

Cultuurtip: Frans Hals in Londen