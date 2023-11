De must-reads van het weekend

De gewelddadige confrontaties van het Israëlische leger in de Gazastrook dreigen over te slaan naar het hele land. Joden en Palestijnen glijden af in een spiraal van haat, zo stelt onze journalist ter plaatse vast.

Reporter Henk Dheedene trekt door het meest gecontesteerde gebied ter wereld. Terwijl het Israëlische grondoffensief in de Gazastrook meter per meter vordert, als vergelding van de dood van 1.400 Israëli na een verrassingsaanval door de terreurgroep Hamas, lopen de spanningen elders op de Westelijke Jordaanoever op. In dit Palestijnse gebied hebben zich de afgelopen jaren meer dan 700.000 Joodse kolonisten gevestigd. 'Ze knijpen ons langzaam dood', getuigen Palestijnen. Elders huilen Israëli om de honderden gijzelaars die naar Gaza zijn ontvoerd. 'We dachten de Palestijnse kwestie van tafel te schuiven. Nu krijgen we het probleem recht in ons gezicht terug.'

Lahbib: 'Israël moet de Palestijnen perspectief geven'

Hoe geraken we uit dit conflict? Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) pleit voor onderhandelingen en voor olie op de golven, van beide kanten. 'Mensen moeten oppassen met termen als genocide, die een grondig juridisch onderzoek verdienen. Ze wakkeren alleen haat en angst aan', zegt ze in een gesprek.

Circulair denker Ellen MacArthur: ‘Gewoon wat minder consumeren is geen doel’

Als professionele zeilster werd Ellen MacArthur geconfronteerd met de eindigheid van grondstoffen en het vermogen van de natuur om te regenereren. Die filosofie vertaalt ze vandaag als een van de belangrijkste duurzaamheidsconsultants ter wereld naar bedrijven als Primark en BASF. We brengen een exclusief gesprek. 'De opwarming van de aarde gaan we voor meer dan de helft tegen door de energietransitie. De rest moet komen van hoe we de dingen anders gaan maken, van landbouw tot industrie.'

Pharrell Williams is fan: Oost-Vlaamse schoenenfamilie blaast Brits cultmerk Wellipets nieuw leven in

De laarsjes van Wellipets gingen in de jaren tachtig de wereld rond als favoriet van de Britse royals. De Oost-Vlaamse schoenenfamilie De Vrees blaast het cultlaars-met-kikkergezicht nu nieuw leven in. Die comeback werd opgepikt door de invloedrijkste mode-iconen: van ontwerper Pharrell Williams tot popster Rihanna, ze smeekten allemaal om Wellipets. De lange wachtlijst groeit elke dag. 'We hebben vandaag nog een vraag gekregen van een Amerikaanse hedgefundmanager met schoenmaat 47.’

Ilham Kadri: ‘In de VS krijgt Solvay 179 miljoen dollar subsidie. In Europa nul euro. Nul!’

We spreken met Ilham Kadri, de topvrouw van de 160 jaar oude chemiereus Solvay, een stukje Belgische industriële geschiedenis met tentakels over de hele wereld. Het beeld dat ze schetst over de verder uitdiepende industriële kloof tussen Europa en de VS is alarmerend. 'Het zit in de VS op alle vlakken goed: van goedkope olie en gas tot het IRA-programma van 369 miljard dollar en alle bijbehorende stimuleringsprogramma’s.' Voor een recente investering in batterijmaterialen ving Solvay 178 miljoen dollar subsidies. 'In Europa zou dat nul zijn. Nul!'

