De must-reads van het weekend

De Westhoek staat blank. Wordt wateroverlast het nieuwe normaal?

Langere periodes van droogte, meer intensieve neerslag: dat zijn de gevolgen van de klimaatverandering. Terwijl de regen met bakken uit de lucht blijft vallen in het westen van het land, stellen we de vraag of we klaar zijn voor nog meer wateroverlast. Burgemeesters roepen om extra pompen en willen meer baggeren, maar dat is volgens experten niet de juiste weg. We moeten juist meer laten overstromen, maar slim en gericht. 'Met regenwaterputten en wat parkings ontharden gaan we er niet geraken.'

Schermvullende weergave

Gwendolyn Rutten: ‘Ik zit niet in de politiek om mijn broek te slijten’

Met veel bombarie haar afscheid aankondigen uit de nationale politiek en drie weken later terugkeren als minister in de Vlaamse regering: Gwendolyn Rutten deed het. De liberale politica kon dan ook nog mee aan tafel om een nieuw stikstofakkoord te sluiten. Hoe kijkt ze terug op haar eerste week? 'Niemand zal kunnen zeggen dat ik niks doe of nergens voor sta.'

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Marathonloper Kelvin Kiptum: ‘Lopen, eten en rusten, dat is mijn leven’

Hij is de snelste man op de marathon en zit op 35 seconden van de mythische grens van twee uur. Journalist Rik Van Puymbroeck ontmoet Kelvin Kiptum, het 23-jarige wonderkind, in de bossen van Limburg. Hij liep nog nooit bewust voor een record, vertelt hij. Misschien lukt het hem dus in april, wanneer hij in Rotterdam aantreedt, om die barrière te doorbreken. With a little help from his shoes. 'Mijn geheim zit in heel veel lopen.'

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

'De grote golf aan investeringen in Europa is voorbij'

Hij leidt een inoxreus met een omzet van 8 miljard. Als CEO van de Europese afdeling van Aperam, een onderdeel van het staalimperium van de Indiase familie Mittal, is Bernard Hallemans een van de grote werkgevers van dit land. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de industrie. 'Eén Belgische werknemer produceert evenveel als twee Brazilianen. Maar één Belg kost spijtig genoeg vele malen meer dan twee Brazilianen.’

Schermvullende weergave ©ANP / Phil Nijhuis

Het fenomeen Omtzigt: van kritische horzel tot Heilige Pieter

Woensdag trekt Nederland naar de stembus en de grootste nieuwkomer is een oudgediende: Pieter Omtzigt draait al 20 jaar mee als parlementslid, maar wordt met zijn nieuwe eigen partij mogelijk de grootste in de Kamer. En dat met onsexy onderwerpen als de wooncrisis, bestaanszekerheid en de kwetsbare Nederlander. Premier worden wil hij niet. Een portret.

Schermvullende weergave ©Tom Pilston/Panos Pictures

Perlego-oprichter Gauthier Van Malderen: ‘In één weekend had ik mijn bedrijf kwijt kunnen zijn’

Jonge techbedrijven beleven woelige tijden. De wens van verschroeiende groei botste dit jaar met stijgende rentes en strengere investeerders. Gauthier Van Malderen, de Belgo-Brit die in Londen Perlego leidt, vertelt over de wilde rit van zijn bedrijf dat studenten digitale abonnementen op handboeken verkoopt, en dat de afgelopen jaren meer dan 60 miljoen ophaalde. 'In een week kon ik mijn hele bedrijf kwijt zijn.'

Schermvullende weergave

‘Matsusaka beef’ | Dit is het duurste vlees ter wereld

Sabato, ten slotte, proeft het meest exclusieve biefstukje ter wereld. In een klein Japans restaurant in Parijs krijgt onze redactrice de kans om matsusaka beef te proeven, zeg maar de overtreffende trap van wagyu. 'Dit is - werkelijk - als niets anders dat we ooit hebben geproefd.'

Schermvullende weergave ©IMAGINE FILM DISTRIBUTION

Vijf keer cultuur die u niet mag missen: van Baloji tot Ferdinand Verbiest