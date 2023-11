De must-reads van het weekend

De enorme verkiezingsoverwinning van Geert Wilders sloeg Nederland en Europa met verstomming. Hoe onstuitbaar is de opmars van extreemrechts?

De zege van Wilders duwt Europa met de neus op een fundamentele vraag: hoe omgaan met extreemrechts? Chef Politiek & Economie Jasper D'hoore analyseert: 'En als we nu eens echt naar de kiezer luisteren?'

Sam Altman en de race naar een superieur intellect

Wie is Sam Altman, die eerst werd ontslagen bij OpenAI, daarna bij Microsoft aan de slag ging en dan weer terugkeerde naar het belangrijkste AI-bedrijf van het moment? Techreporter Roel Verrycken schetst zijn karakter en zijn plannen om een 'superintellect' op de wereld los te laten.

Moeten we het klimaatdoel van 1,5 graden lossen?

Het ultieme streefdoel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden is acht jaar na het akkoord van Parijs al op sterven na dood. We kunnen ons beter schrap zetten voor een wereld die verder opwarmt, klinkt het in de aanloop naar de klimaattop die volgende week in Dubai begint.

Birkenstock keert Belgische schoenenwinkels de rug toe

Nooit gingen meer Birkenstocks over de toonbank dan in 2023. Maar sinds kort zijn de Duitse sandalen in minder Belgische winkels te vinden. Het merk mikt op de rechtstreekse verkoop aan de consument, om zo veel mogelijk winst in eigen huis te houden. Tal van grote en kleine schoenenverkopers in ons land zijn getroffen.

Beleg in het verlanglijstje van uw kinderen

Wat willen kinderen en tieners in hun geschenkmand voor Sinterklaas, kerst of Nieuwjaar? De trends bij jongeren kunnen beleggers een eind op weg helpen, zeggen beursexperts. 'Adidas kan binnenkort weleens marktaandeel heroveren in de VS.'

De tijd dringt voor kmo's

Vanaf 17 december moeten grote kmo's een intern meldpunt voor klokkenluiders hebben. Maar een derde van de bedrijven met 50 à 250 werknemers is nog niet in orde. Zij riskeren boetes tot 48.000 euro.

Het afscheid van Zeno X-galerist Frank Demaegd

Hij zette kunstenaars als Luc Tuymans en Michaël Borremans op de wereldkaart. Maar op 23 december, na 42 jaar, sluit Frank Demaegd definitief de deuren van zijn galerie in Antwerpen. 'Ik heb nachten wakker gelegen en alle scenario’s overwogen.'

Binnenkijken in de perfecte wijnkelder