De open blik die fascisten doodt

James Holden brak in 2004 door met een remix van ‘The Sky Was Pink’ van Nathan Fake. Na twee albums met elektronica die ook buiten de dansvloer in de smaak vielen, schoolde de Britse producer zich op ‘The Animal Spirits’ definitief om van hedonistische dj tot geëngageerde muzikant.

‘In tijden waarin men ons probeert te verdelen is het belangrijk onze handen te blijven uitsteken naar de rest van de wereld’, onderstreept James Holden (40) op ‘The Animal Spirits’. Deze smeltkroes van psychedelica, trance, folk, jazz en ambient was twee jaar geleden een trendbreuk in de carrière van de Britse producer, die doorbrak als remixer, dj en baas van het elektronicalabel Border Community. Hokjes overstijgende muzikale projecten zoals die van Holden vinden in het internettijdperk sneller een publiek. Dat ze hun muziek uit grensgebieden halen, wordt net hun belangrijkste troefkaart. Door de kruisbestuiving vanzelfsprekend te vinden nemen ze in een gepolariseerde wereld ook stelling in.

De eerste keer dat ik met Marokkaanse meesters musiceerde, gingen mijn ogen open. Hun percussie klonk zoveel muzikaler dan de hightech uit mijn dure ritmebox. James Holden Muzikant

‘Het draait om wat we gemeen hebben’, vervolgt Holden. ‘Na jaren vooral actief te zijn geweest in de studio en als dj realiseerde ik me dat de muziek waar ik als tiener al van hield, trance, veel gemeen had met traditionele Marokkaanse Gnawa-liederen en Hindoestaanse klassieke muziek. In tegenstelling tot dance ontstaan die op een organische manier. De eerste keer dat ik met Marokkaanse meesters musiceerde, gingen mijn ogen open. Hun percussie klonk zoveel muzikaler dan de hightech uit mijn dure ritmebox. Elektronische instrumenten zijn ontworpen om zelf het hoge woord te voeren, maar als je wil samenspelen moet je vooral kunnen luisteren. Vanaf toen ben ik muziek instinctiever gaan benaderen. Ik deejay ook niet meer, omdat het me niets meer doet.’

Holden, die tegenwoordig met echte muzikanten op tournee trekt, wil niet gezegd hebben dat hij enkel voor de eigen parochie preekt. Bij een van zijn Instagram-vrienden zag hij een synthesizer waarop ‘This synth kills fascists’ stond, een knipoog naar de gitaar van de folklegende Woody Guthrie. ‘Maar iemand had eronder gezet: ‘Guthrie was wel een socialist en die zijn ook vreselijk!’ Ik maakte ‘The Animal Spirits’ in de aanloop naar de brexitstemming en ik heb vaak moeten denken aan mijn Griekse grootmoeder. Ze werd in Turkije vlak bij de Syrische grens geboren. De wortel van de onrust op dit continent is dat mensen uit Noord-Afrika en het Midden Oosten onder steeds grotere druk staan om naar Europa te migreren. Maar ik maak geen onderscheid tussen mijn Grieks-Turkse en mijn Engelse oma. Zonder het Europese vrij verkeer van mensen en goederen zou het ook veel moeilijker zijn werkvergunningen voor mijn muzikanten te krijgen. De undergroundcultuur wordt het eerste slachtoffer van de brexit. Daar moeten we tegen vechten. Willen we echt dat alleen commerciële dj’s en Ed Sheeran nog op tournee kunnen gaan?’

Intussen schreef Holden de muziek bij de documentaire ‘A Cambodian Spring’ over het protest tegen projectontwikkelaars die mensen uit hun huizen zetten en Wereldbank-corruptie in Phnom Penh, en is zijn blik, zoals het een wereldburger betaamt, alweer op een ander continent gericht.

Holden speelt vanavond op Gent Jazz.