Dublin, de nieuwe hoofdstad van de punk

Het muziekfestival Woodstock was in 1969 het hoogtepunt van de tegencultuur. Welke eigenwijze of maatschappelijk betrokken artiesten mag u deze festivalzomer niet missen?

Punk is niet dood. In de jaren zeventig dook de tegencultuur van de hanenkammen en de Britse klassenstrijd op nadat de Amerikaanse hippies uit het straatbeeld verdwenen waren. Voor de Britse punks van toen waren het kapitalisme en Margaret Thatcher toen de duivel. De punks van de 21ste eeuw dragen geen veiligheidsspelden meer op hun gescheurde shirts of broeken. Evenmin wonen ze overwegend in Londen. Dublin is tegenwoordig de hoofdstad van de punk. De afgelopen jaren floreerde een aantrekkelijke punkscene in de Ierse hoofdstad.

De nieuwe lichting Ierse punkgroepen proberen het onbehagen van de Ieren over de brexitchaos te capteren

De nieuwe lichting Ierse punkgroepen wordt niet gedreven door antipolitiek of de nihilistische no-futurehouding van de Sex Pistols. Ze proberen het onbehagen van de Ieren over de brexitchaos te capteren, niet met sloganeske teksten maar met furieuze punkrock die de luisteraar onderdompelt in angst en duisternis.

Voorlopers van de Ierse punkgolf zijn Fontaines DC (DC staat voor Dublin City) en Girl Band. Nieuwe nijdige Ieren die u in de gaten moet houden zijn de jonkies van The Murder Capital, genoemd naar de stad met het hoogste moordcijfer ter wereld, Caracas.

Hoewel The Murder Capital nog maar twee singles uitbracht, voorspellen we het kwintet een grote toekomst. De Britse pers, de krant The Guardian en de muzieksite NME voorop, lauwert de moordende intensiteit van hun liveshows, en de theatrale voordracht van de jonge zanger James McGovern.

Enkele voorbeluisteringen van het debuutalbum ‘When I Have Fears’, dat half augustus verschijnt, beloven ook veel goeds. De band ging voor de productie in zee met Flood, die ook werkte met Nick Cave, New Order en PJ Harvey. Echo’s uit de rusteloze Birthday Party-periode van Cave zijn alomtegenwoordig, net als het barse gevoel van isolatie dat Ian Curtis zo goed beschreef met Joy Division. ‘Ik hou van brutalisme, omdat het geen enkele moeite doet mooi te zijn’, zegt James McGovern in The Guardian. Dichterlijk intens is de brutaliteit van The Murder Capital.

De donkere ondertoon en de krassende gitaren klinken misschien niet nieuw. The Murder Capital is ook niet de eerste punkgroep in de geschiedenis die met vranke slagkracht de apocalyps aankondigt. Maar de Dubliners doen je wel permanent naar adem happen. En dat niet met alleen snoeihard en vingervlug gespeelde songs. Het onbehagen in de vele behoedzamere stukken ademt dezelfde baldadigheid als de punk en postpunk van veertig jaar geleden.