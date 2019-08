Een spiegel voor white supremacists

Het muziekfestival Woodstock was vijftig jaar geleden het hoogtepunt van de tegencultuur. Welke toegewijde, gewetensvolle of tegendraadse bands of artiesten mag u deze zomer niet missen op onze festivals?

Tenesha The WordSmith is een zwarte, Californische dichteres, die haar sociaal bewogen poëzie op jazzy (hiphop)-grooves zet. Ze debuteerde twee jaar geleden met het album ‘Body of Work’. De single ‘Why White Folks Can’t Call Me Nigga’ is de confronterende voorloper van een nieuwe plaat.

Wie niet genoeg krijgt van de Britse woordkunstenares Kate Tempest, het voorbije weekend nog de revelatie op Pukkelpop, raden we Tenesha Smith alias Tenesha The WordSmith aan. Op haar nieuwe album ‘The Collection: Peacocks & Other Savage Beasts’ debiteert de zwarte, Californische artieste gloedvol gedichten. Ze spreekt bedachtzaam en kalm, vaak in contrast met de ongemakkelijke, brandend actuele teksten over ongelijkheid en identiteit.

De Ancienne Belgique, op wiens Feeërieën-festival ze volgende week haar Belgische podiumdebuut maakt, ontdekte haar als gastvocaliste op het ‘Black Noise 2084’-album van de Italiaanse producer en DJ Khalab, die ook ‘Peacocks & Other Savage Beasts’ inblikte. Beide releases komen van het vooruitstrevende On The Corner Records, dat focust op een nieuwe lichting eigentijdse elektronische muzikanten die geïnspireerd zijn door hun Afrikaanse roots.

Met haar diep snijdende spoken word-passages wil Tenesha Smith niet zozeer uithalen naar wie zich almaar openlijker racistisch gedraagt, ze wil in de eerste plaats een spiegel voorhouden. ‘Ik hoop dat je mededogen voor anderen groeit, je de beslissing zult nemen waarvan je bang was en je zal leren om pijn om te zetten in kracht’, spreekt ze haar luisteraars in een tekst die bij het album zit - de album notes - direct aan. ‘Beslis welk type beast je wil zijn en als je het niet weet, kijk naar de vrouwen…’

De passie van Smith voor poëzie en muziek ontkiemde tijdens haar jeugd in Oakland, Californië, waar ze poëzielezingen in onafhankelijke boekenwinkels bezocht en openluchtconcerten afschuimde. Haar eigen schrijfsels begon ze met hiphop te vermengen toen ze in Albany, New York woonde. Beïnvloed door beatboxers bracht ze er in 2016 haar debuut ‘Body of Work’ uit. Tegenwoordig resideert ze opnieuw in de San Francisco Bay Area en schrijft ze zowel over armoede, racisme en seksisme als over veerkracht en hoop. ‘Ik wil concepten onder woorden brengen waar ik zelf mee worstel en mensen doen stilstaan bij hun manier van denken.’

De dubbeltrack ‘Madea/Dangerous Women’, dit voorjaar Tenesha’s eerste release op On The Corner, verscheen op de Internationale Vrouwendag en bekrachtigde haar mobiliserende drijfveer. Die klinkt nog urgenter op de nieuwe single ‘Why White Folks Can’t Call Me Nigga’, de voorloper van ‘Peacocks & Other Savage Beasts’. Daarin noemt ze de racistische moordpartij van Dylann Roof in een kerk in Charleston geen daad van een eenzame schutter, maar gebaseerd op een fundering gelegd door white supremacists, propaganda en een inherent racistisch rechtssysteem.

Dat de gevolgen van de slavernij nog altijd zwaar doorwegen op de zwarte gemeenschap en ziel hoeft geen betoog. Hoor je Tenesha Smith ‘Don’t call me nigga / You ain’t where I am from’ reciteren, dan voel je dat haar opstandige woorden vooral zwarte pijn verbergen aangedaan door witte mensen.

Tenesha The WordSmith is op woensdag 28 augustus te gast op de Feeërieën in het Warandepark in Brussel.

