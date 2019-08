Vrouwelijke oerkracht uit urban Afrika

Op haar recentste album ‘SHE’, een afro-feministisch statement, is ze scherp voor haar politieke leiders, maar vooral voor een samenleving die een dubbele standaard hanteert. Op ‘Dear Mathilde’ declameert ze: ‘You must work twice as hard / You must be twice as smart / To be a woman is a full time job for half the pay.’ En even later: ‘They will label you a bad girl / You will learn to be unmoved / Invent your identity’. Het straffe is dat haar energieke muziek ondanks het activisme positief en speels blijft klinken.