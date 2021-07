Een cursus freediven is de ultieme mindfuck

Het Olympisch Zwembad in Brugge op een donderdagavond. Terwijl zwemmers onverstoord hun baantjes trekken, lig ik met een tiental mensen in duikpak netjes op een rij in het water. Schijnbaar levenloos.

Onze armen en benen bungelen naar beneden, onze hoofden zijn ondergedompeld. Alsof we drenkelingen zijn. Af en toe krijgen we een tikje op onze schouder van onze buddy aan de kant, waarna we een vinger opheffen om te tonen dat we nog leven. Een enthousiaster teken zou te veel energie vergen en te veel zuurstof verbruiken.

Freedivecoach Bart Denys raadt me aan mijn volle longen niet meteen leeg te blazen als ik weer bovenkom, en in kleine hapjes lucht bij te ademen. ‘Anders is het risico op flauwvallen groter’, zegt hij nuchter. Ik probeer me niet al te veel vragen te stellen en dompel me opnieuw onder.

Al na een kleine 20 seconden voel ik druk en spanning in mijn mond en keel. Als nog 10 seconden later mijn longen om lucht beginnen te schreeuwen besluit ik de held niet uit te hangen en kom ik boven water. Dat ik eerst even moet uitademen, ben ik uiteraard alweer vergeten. Mijn chrono vind ik belachelijk: 35 seconden.

Denys zegt bemoedigend dat tijden in de eerste sessies niet belangrijk zijn. Integendeel, hoe meer ik me op de klok focus, hoe minder ik zal ontspannen en hoe meer zuurstof mijn gestreste spieren zullen verbruiken. Hij wijst erop dat mijn nek gespannen blijft en ik niet genoeg naar beneden kijk. Ik wil vertellen dat ik mezelf in gedachten levenloos op de bodem zag liggen. Maar ik zegt niets en dompel me nog eens onder.

Nooit alleen

Denys is coach bij Barracuda, een van de oudste freedivingclubs van het land. Op dinsdag, donderdag en vrijdag trainen de leden in het zwembad, tussendoor oefenen ze in duiktanks of een ondergelopen steengroeve. Het ultieme doel van velen: freediven in het helderblauwe water van een duikparadijs als Egypte, waar Denys geregeld cursussen organiseert.

Net voor mijn eerste duiksessie heb ik van Denys een uur theoretische inleiding tot het freediven gekregen. Omdat veiligheid voor alles gaat. ‘Het is een extreme sport, die je in dezelfde categorie kan onderbrengen als skydiven’, zegt Denys. ‘Daarom is het belangrijk dat je het nooit alleen doet. Bij het oefenen kan je zelfs verdrinken in het zwembadje van de kinderen in de tuin. Sommigen zijn zo koppig in hun passie dat ze flauwvallen en verdrinken. En het probleem is dat je dat soms niet voelt aankomen.’