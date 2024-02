Met de recente overname van de Belgische activiteiten van sectorgenoot ForFarmers betonneert Arvesta zijn positie als de belangrijkste partner voor de Belgische boeren. Maar een groter marktaandeel was niet het enige doel van deze transactie. ‘Wij geven hiermee het signaal naar onze landbouwers dat wij nog steeds in hen geloven’, zegt Arvesta-CEO Eric Lauwers. ‘Maar meer dan ooit moeten we inzetten op de switch naar duurzaamheid.’

Eind september kreeg Arvesta van de Belgische mededingingsautoriteiten het groene licht voor de overname, met een prijskaartje van 25 miljoen euro. In een klap kreeg het bedrijf er 250.000 ton volume veevoeder en 75 werknemers bij. Die hoeven zich overigens geen zorgen te maken.

‘Die kunnen allemaal gewoon blijven, want we hebben ze simpelweg nodig’, klinkt het bij Lauwers. Hij maakt zich ook geen zorgen over groeipijnen bij de integratie. ‘De culturele fit is er, en wij timmeren verder aan onze strategie om onze positie op de Belgische markt verder te versterken.’

Een positie die al best stevig is. De man in de straat kent misschien vooral de Aveve- en Eurotuin-winkels. Maar met een jaarlijkse productie van 1,6 miljoen ton uit 14 vestigingen levert de veevoederdivisie van Arvesta een robuuste bijdrage aan de bedrijfsomzet van 1,9 miljard euro.

Onze ambitie is duidelijk: werken aan een ecosysteem dat duurzaam, rendabel en toekomstgericht is, van boer tot bord. Eric Lauwers CEO Arvesta

Toekomstperspectief

Maar deze deal herleiden tot een onvermijdelijke stap in een veevoedermarkt in volle consolidatie, waarbij Arvesta in de eerste plaats zijn sterke marktpositie in België wil vrijwaren, zou deze deal onrecht aandoen. ‘Wij willen een duidelijk signaal geven naar onze boeren’, zegt Lauwers. ‘Wij geloven nog volop in de Belgische landbouw.’

Er is echter een duidelijke ‘maar’ in dat verhaal. ‘De Belgische landbouw zal in de toekomst duurzaam zijn, of ze zal niet zijn’, klinkt het ferm. Maar het is geenszins een ultimatum, benadrukt Lauwers, die vooral mee de schouders wil zetten onder die broodnodige transitie. ‘Wij willen de Belgische boeren een toekomstperspectief bieden.’

Dat kan onder meer met innovaties zoals het Euroclim-veevoeder. Dat is een nieuw, duurzaam geproduceerd veevoeder met een belangrijk voordeel voor zowel melkvee als vleesvee: het reduceert de methaanuitstoot van de dieren tot een derde. ‘Het vergt een inspanning van boeren om de overstap te maken naar dit veevoeder’, erkent Lauwers. ‘Maar met de hulp van Arvesta en steun van de Vlaamse overheid, zijn we ervan overtuigd dat het mogelijk is.’

Expertise

Het is maar een eerste stap in wat een verduurzaming moet worden van de hele voedselketen. Arvesta bekijkt momenteel met een aantal retailers hoe ze het gebruik van Euroclim-veevoeders kunnen opnemen in de lastenboeken van hun leveranciers. Ook daar speelt Arvesta zijn rol als partner voor de voedselketen.

‘Wij bieden retailers die expertise die ze onmogelijk zelf in huis kunnen hebben’, legt Lauwers uit. ‘Je kan het correct inzetten van de juiste dierenvoeders bijna vergelijken met topsport. Het dierenwelzijn komt voor alles, maar daarna moet je ook aandacht hebben voor een maximaal rendement en een minimaal verlies.’