KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

US Small Caps

New Shares

New Asia

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0 zijn zonder waarde.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.