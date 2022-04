KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

SRI Rest Of Europe

Euro Corporate Bonds Ex Financials

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0 zijn zonder waarde.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Euro Bonds Short, SRI Euro Bonds, Upper Grade Euro Corporate Bonds, Euro Bonds, Euro Corporate Bonds, Global Defensive en Euro Corporate Bonds ex Financials. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

