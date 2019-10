En we gaan een gang: 1.400 man weg bij KBC, 1.900 plus 1 bij Proximus, 300 bij Punch Powertrain, 600 bij Thomas Cook, 125 bij Bekaert, 200 bij Mondelez, 210 bij Match en Snatch, 17 bij de sp.a, 145 bij De Persgroep waar het na het verpatsen van Mediafin precies niet meer zo goed lijkt te gaan… het is een kleine greep uit de recente jobs-jobstijdingen. Sinds de liegende leider 120.000 banen meer beloofde tegen 2024 en Kaaiman de dag erna 120.000 banen minder in het vooruitzicht stelde, is die tweede voorspelling stilaan geen voorspelling maar een feit.

De 120.000 jobs zullen snel in de diepvries belanden, al is daar niet veel plaats meer nu hij er na zijn kiesprogramma van 2014 ook dat van 2019 heeft ingepropt, plus de dure eden dat hij nooit een regering zou vormen met de PS als die niet akkoord ging met het confederalisme. Het scheelde geen haar of Betteke stak er ook nog bij, maar zo grof durfde hij het niet te spelen. Intussen haalt haar opvolgster-sidekick Annick De Ridder miljard na miljard binnen voor de Antwerpse haven, een fel contrast met haar voorganger als schepen die dezelfde bedragen uitgaf. Aan lunches.

Nu we het toch over geld en jobs in de haven hebben, graag uw aandacht voor een mededeling van Katoen Natie:

‘Op 30 september 2019 heeft Katoen Natie Transport Joosen overgenomen, een familiaal geleid bedrijf gespecialiseerd in het transport van zeecontainers met een uitgesproken focus op doktransporten. Onder de dagelijkse vakkundige leiding van Kurt Joosen werkt een trouw team van planners, administratief personeel en meer dan 180 chauffeurs. Met zijn jonge en moderne vloot van trekkers en opleggers, aangevuld met een vast team van onderaannemers en gecombineerd met een sterke focus op software en nieuwe toepassingen, behoort Transport Joosen tot de toonaangevende transporteurs van de Antwerpse haven. Via zijn zelfstandige transportondernemingen Valkeniersnatie NV en Katoen Natie Trucking NV heeft Katoen Natie al een sterke transportaanwezigheid in de Antwerpse haven. De overname van Transport Joosen stelt Katoen Natie in de mogelijkheid zijn inzetbaarheid op transportgebied in de Antwerpse haven nog te versterken en zo de cruciale aan- en afvoer van containers naar zijn magazijnen in de toekomst te verzekeren. Dankzij deze overname zal de gecombineerde transportvloot van Katoen Natie nog sneller en flexibeler kunnen inspelen op vragen van cliënten. In het verleden was er al een nauwe samenwerking tussen Transport Joosen en Katoen Natie. Deze samenwerking, gecombineerd met een zelfde no-nonsenseaanpak in de bedrijfscultuur van beide ondernemingen, heeft de aanzet gegeven tot deze overname. Ook na de overname blijft Kurt Joosen actief als leidende kracht achter Transport Joosen. Alle werknemers van Transport Joosen, de volledige vloot, en alle activiteiten van zowel Transport Joosen NV als Traxlars NV worden integraal overgenomen door Katoen Natie NV.’