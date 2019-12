De Vlaamse regering gaat de snelheid op de ring rond Brussel optrekken naar 100 kilometer per uur. En op de ring rond Antwerpen naar 100 uur per kilometer. Er komen ook 2 miljoen gratis laadpalen voor elektrische auto’s, fietsen en scheerapparaten. En 16 hernieuwbare bomen.

Met ons klimaatplan wordt de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 gereduceerd met 32,6 procent, zo viel plots een bizar getal uit de vervuilde lucht. Dus niet 32,7 procent, evenmin 32,5 procent, nee: 32,6. De regering beloofde twee maanden geleden in haar regeerakkoord nog wel 35 procent, zoals geëist door Europa, dus als we in dit tempo blijven zakken stoten we over tien jaar 35 procent meer uit in plaats van minder.

Nu hebben wij eens de tijd genomen om dat plan-Demir grondig na te rekenen, en wij komen tot een vermindering van 33,1 procent. En in ‘Terzake’ voerde een woordvoerder het woord namens een van de vele gesubsidieerde milieuorganisaties, vraag ons niet welke, en hij besloot: hoogstens de helft van 35 procent. Voor jongere lezers die niet aan de OESO-norm voor wiskunde voldoen: dat is 17,5 procent. Wat houdt u tegen om zelf ook een getal te lanceren? Het uwe is zo goed als dat van een ander.

De vraag over de CO2-uitstoot is dezelfde als die over het bruto binnenlands product, waar trouwens ook nooit een respons op komt: wie meet dat? En hoe? En hoe kunnen ze met een minimum aan sérieux bepalen hoeveel broeikasgassen er zullen worden verstoven in de toekomst? Het antwoord is eenvoudig, maar wordt zoals de meeste eenvoudige antwoorden best niet luidop verkondigd: met de natte vinger. En door... opgepast, komt ie... extrapolatie! Een vies woord dat een keurig mens niet in het openbaar zal uitspreken.

Er zijn veel onvoorspelbare factoren die een storende rol kunnen spelen bij uitstootvoorspellingen. Het weer. Een uitbraak van de dollekoeienziekte. De recepten van Jeroen Meus. Het ontslag van Roger Kesteloot bij De Lijn. Noem maar op. Onbegrijpelijk dat de regering niet zelf heeft getoeterd dat haar gedurfde ingrepen de CO2-vervuiling in 2030 met 38 procent zullen doen dalen. En laat iedereen dat maar rustig tegenspreken. De Brusselse regering kondigde met zwier aan: ‘40 procent minder in 2030’. De Waalse deed daar nog een schep bovenop: ‘55 procent minder’. Welke dwaas komt dan met 32,6 als het minimaal 35 moet zijn?

Er is toch het voorbeeld van Guy Verhofstadt, met zijn ‘begroting in evenwicht’. Of van onze armoedecijfers. Hoeveel armen zijn er in België? Zoveel als Bea Cantillon wil dat er zijn. Is ze goedgezind, dan is de armoede met 5 procent gedaald. Is ze slechtgezind, wat vaker het geval is, dan is de armoede met 5 procent gestegen. En alleen het kind aan de kant van de weg zal roepen: ‘De professor heeft geen kleren aan.’