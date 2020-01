Kaaiman met zijn nieuwjaarswens op 2 januari: ‘2020 zou al het jaar van de Apocalyps kunnen worden. Bosbranden, tsunami’s, overstromingen, aardbevingen, vliegtuigcrashes, ontplofte kerncentrales, epidemieën, wolveninvasies, paars-groen-rooms onder leiding van Koen Geens... gemoedsrust zal niet het belangrijkste kenmerk van de komende maanden worden.’

Het is geen maand geleden. Vink maar af: alleen de kerncentrale ontbreekt, maar dat is een kwestie van dagen. De voorspelling van die epidemie stond geen dag op papier of Marc Van Ranst dook weer in de journaals op. Dat alle ellende uit China komt, heeft Donald Trump van dag één af aan beweerd, maar we moesten die dwaas niet geloven, verzekerden ons ana- en journalisten die het wisten. En Jonathan Holslag ligt ook niet meer zo goed bij de politiek correcten sinds hij het voorwoord schreef in een boek van Tom Van Grieken. Met de opmars van Corona is wel duidelijk wie gelijk had en wie niet. Een virus lijkt ons trouwens niet de ideale ambassadeur voor verzekeringen, wat een vervelend kwakende kikker voordien ook al niet was. En er staat ons vaag iets voor over verwantschap met een vermaarde lekkernijenfabrikant uit Lembeke, maar die heeft, vooruitziend als steeds, ruim op tijd dat virus uit zijn bedrijfsnaam geschrapt.

De Chinezen denken nu indruk te maken door 40 miljoen mensen in quarantaine te plaatsen, maar hun viri zitten overal: in onze computers, in onze zoetzure saus, in onze shengchou-dressing, in onze door kinderen genaaide kleren, in elk stukje speelgoed dat de Sint goedkoop meende in te kopen. Alsof hun luchtvervuiling die over de aardbol drijft al niet erg genoeg was. Straks zijn we allemaal geïnfecteerd, op één kleine enclave na waar ze nooit een Chinees gezien hebben: een braakliggend bedrijventerrein langs de A12 in Willebroek.

Het is de schuld van Kris Peeters. Wie heeft er ongeremd reclame gemaakt voor ‘One Belt, One Road’, de nieuwe zijderoute waarmee de Chinezen de wereld willen onderwerpen? Wie is in Peking als een van de enige Europese politici de plechtige inauguratie van dat imperialistische vehikel door president Xi Jinping diplomatieke kracht gaan bijzetten? Wie heeft met de Chinese ambassadeur een deal gesloten om in Zeebrugge een ‘Silk Road Maritime Operation Center’ te openen? Wie heeft de eerste trein tussen de Chinese industriestad Daqing en de haven van Zeebrugge in gang geduwd? Wie heeft zich met honderd nepcontracten voor dat terrein in Willebroek belachelijk laten maken, maar heeft zo wel de poort geopend voor Chinese bedrijfsrooftochten in de rest van België? Wie heeft de contacten gelegd om ziektenverspreidende panda’s naar de Antwerpse Zoo te halen? Hij mag Elio Di Rupo dankbaar zijn dat die ze voor zijn neus mee naar Pairi Daiza sleurde, of hij had bij de gemeenteraadsverkiezingen lang niet zo goed gescoord als nu.