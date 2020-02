Het stond vorige week in alle kranten, in de ene al wat groter dan in de andere: 7 miljard!

U denkt spontaan: het gat in de begroting. Nee nee, was dat maar 7 miljard, helaas is dat minstens het dubbele. Het Planbureau verdoezelt wel tot 12 miljard, maar het Planbureau zou beter het Plantrekkersbureau heten. Met zijn prognoses zal niemand die begiftigd is met een minimale dosis verstand rekening houden. De voorbije jaren is de voorspelling van Kaaiman altijd dichter bij de waarheid geweest. Dus: het begrotingstekort voor 2020 bedraagt minimaal 14 miljard, en dan mogen er geen grote tegenslagen zijn zoals een renteverhoging of een virale pandemie.

Nee, de 7 miljard waarvan we spreken, is het aantal speculaasjes dat Lotus Bakeries uit Lembeke vorig jaar heeft verkocht. 7 miljoen speculaasjes gaat ons maag- en bevattingsvermogen al te boven, laat staan het duizendvoudige. Van die berg zijn er 1 miljard verkocht in de Verenigde Staten. Wat schril afsteekt tegen de opschepperij van onze ontelbare biotechbedrijven die argeloze investeerders oplichten met beloftes over miljoenen pillen op de Amerikaanse markt, en dan blijkt die aftroggelarij te resulteren in een winst van in het beste geval 40 dollar. Plus een boete van 40 miljoen dollar wegens het verspreiden van illegale geneesmiddelen.

Om aanschouwelijk voor te stellen wat 7 miljard speculaasjes zijn, moet u zich de hele wereldbevolking inbeelden. Iedereen. Laten we het afronden op 7 miljard mensen, de ene dag zijn er wat meer en de andere dag wat minder, dat hangt af van de nieuwste mortaliteitstelwijzen in China en van de hoeveelheid luchtafweerraketten die het Iraanse leger probeert af te schieten. Ieder van die 7 miljard aardbewoners heeft één speculaasje in de hand, al zullen de meesten het meteen in hun mond steken. Welnu, dat zijn 7 miljard speculaasjes. En die bakt en verkoopt Lotus in één jaar.

En dat is maar één artikel uit het onmetelijke aanbod. Binnenkort gaan ze hun overheerlijke speculaasijs naar het buitenland uitvoeren, en begin april komt het nieuwe sandwichkoekje in de rekken. Noteer dit in uw agenda. We lezen in De Tijd: ‘Twee speculaaskoekjes op elkaar met tussenin een vulling van vanille, chocola, of speculaaspasta.’ Zeg dat het niet waar is hé. Slecht nieuws voor de paasklokken, die mogen nog vóór het opstijgen in Vaticaanstad hun eieren in de Tiber gooien. Wij hebben bij de apotheker alvast een multipack cholesterolremmers besteld, maar wie gezond én lekker wil combineren, is beter af met Lotus' gezonde snacks.