Het heeft weinig gescheeld of Karel Verhoeven was niet meer onder ons. De sekteleider van De Standaard viel bijna dood toen hij maandag zijn eigen krant opensloeg. Naast zijn als steeds bevlogen hoofdartikel stond over zes kolommen een artikel van twee redacteurs, momenteel in vooropzeg, met als grote kop: ‘Schijnbaar logische maatregelen helpen geen zier voor het klimaat’. In het stuk werd uitgeweid over het intussen beruchte rapport van elf Leuvense professoren die beweren dat voor korte verplaatsingen het vliegtuig beter voor het milieu is dan de trein. Enfin, dat zeggen ze niet, maar zo klonk het wel in de krant.

De professoren pleiten voorts tegen het bouwen van windmolens voor de Belgische kust en zeker aan land, en tegen het gebruik van zonnepanelen. Ze verkiezen kernreactoren langer te laten draaien boven het installeren van luchtvervuilende gascentrales. Spreken zich uit tegen subsidies voor elektrische auto’s en tegen fiscale voordelen voor waterstofproducenten. Hierna kon de verpleegster het alleen niet meer bolwerken en scheurde de MUG de Gossetlaan in Groot-Bijgaarden op.

Toen de hulpverleners beneden binnenstormden, was boven Karel Verhoeven net weer genoeg bij bewustzijn om die door de duivel zelf geschreven bladzijden om te slaan. Waarna hij tot zijn afgrijzen twee pagina’s over de opstand van Iraanse jongeren tegen de ayatollahs onder ogen kreeg, terwijl zijn krant de dagen voordien erop gedrukt had dat die protesten onmogelijk waren geworden door de zoveelste stommiteit van Donald Trump met zijn generaal Soleimani. Nadat hij ook die onbeschaamdheid schuimend van woede had omgedraaid, botste hij op een paginagrote foto van een triomferende Bart De Wever, al was de fotoredacteurs duidelijk opgedragen alleen nog onflatterende beelden van die vijand van de krant af te drukken.

En toen belandde hij op pagina 8! Waar werd uitgelegd dat een dieselwagen zonder roetfilter minder vervuilend is dan een met. Het roet dat die filter tegenhoudt, moet er namelijk vroeg of laat toch uit, en dan is de geconcentreerde lozing erger dan de partiële tijdens het rijden. Waarbij wel diende te worden aangestipt dat een dieselauto hoe dan ook het milieu-vriendelijkste vervoermiddel is, zo men alle factoren mee in rekening neemt.

Ze hadden Verhoeven net zo goed een halve liter strychnine in zijn slagader kunnen spuiten. Hij viel als een plank achterover en werd pas twee dagen later weer wakker in het hospitaal. Heeft zijn krant zo haar best gedaan om alle lezers jaren dagelijks te brainwashen met groen-linkse gedachten en met het ridiculiseren van iedereen die nog maar overwoog zich daarover een genuanceerdere mening te vormen, werd al dat werk in twee artikels tijd tenietgedaan. En ze hadden zich nog maar pas belachelijk gemaakt met een nepreportage over de gevaarlijke straling van 5G-masten in Zwitserland.