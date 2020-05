Heeft de regering-Wilmès de coronacrisis goed aangepakt? Je hoort links en rechts wel iemand beweren van ja.

Maar natuurlijk niet, enfin. Het hele land is kapot, een kwart van de bedrijven en zelfstandigen balanceert op de rand van het faillissement, we moeten vijftig jaar afbetalen voor de economische en financiële ravage die is aangericht, miljoenen mensen zijn in materiële en psychische miserie gestort, en dan nog hadden we relatief het hoogste aantal doden ter wereld. Hoe zou het er dan uit gezien hebben als de regering het slecht had aangepakt?

Wiens schuld is dat? Daarover kan geen twijfel bestaan: die van de virologen. Die dan nog de pretentie hadden om het beleid van de regering te bepalen, in plaats van beschaamd in een hoekje van hun laboratorium weg te kruipen. Wat de regering op hun bevel heeft gedaan is het volgende. Er is een diefstallenplaag en de chef van de politie komt op tv verklaren: ‘Dit heb ik nu nog nooit gezien. Ik zou niet weten hoe ik dat moet tegenhouden. Maar weet ge wat? We sluiten iedereen thuis op, dan kan de dief ook niet meer buiten.’

Als op de Caraïben een orkaan woedt, berekent Frank Deboosere op een kwartier na wanneer op het strand van Bredene alle kleren wegvliegen. Maar als in China 20 miljoen mensen van de buitenwereld worden afgesloten, hebben onze virologen nog niet in de gaten wat er aankomt.

Mocht u de clichés in de media geloven, hebben we in Vlaanderen plots een massa internationaal gerenommeerde experten. In van alles. Die krijgen dat label wel meer in het binnenland dan in het buitenland opgespeld, maar het binnenland is het enige land dat telt, dat heeft het Verenigd Europa met verve bewezen. Zo hebben we blijkbaar ook een wereldautoriteit in wiskundige epidemiegrafieken: professor Niel Hens. Leve onzen Hens. Universele crack in now-castingmodellen, niet te verwarren met new-castingmodellen die een aparte rubriek vormen op elke pornosite.

Luidens de website van de Universiteit Antwerpen ontwikkelt professor Hens wiskundige en statistische methoden om epidemiologische vraagstukken op te lossen en inzicht te geven in de verspreiding van infectieziekten. Kan precies aantonen hoeveel besmettingen erbij komen wanneer de bloemenwinkels opengaan, of wanneer er drie klanten in een frituur in Hoboken staan in plaats van twee. Mooi. Helaas was geen van zijn tekeningetjes geschikt om te waarschuwen voor de pandemie die er zat aan te komen toen 20 miljoen Chinezen...