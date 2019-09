Abdijstraat

Morgen groot feest voor alle muziekliefhebbers. Nu is ‘muziek’ een rekbaar begrip. Sommigen, Andréke Vermeulen om hem niet te noemen, rekenen er zelfs het Eurovisiesongfestival toe. Wij hebben op televisie eens een opvoering van de Negende van Beethoven gezien waarbij ‘Ode an die Freude’ werd gezongen door een koor van tienduizend Japanners! Tienduizend, die de oude banden blijkbaar niet vergeten waren. ‘Freude schöner Götterfunken’, in de Duitse versie of vertaald in het Japans, dat was niet duidelijk, en dat uit tienduizend gele kelen, dat klonk speciaal. Alleen wie ooit in een legbatterij was, heeft een idee.

Bij ‘muziek’ kunnen we ook niet voorbij aan majoor Wilbert Thompson, een excentrieke Engelse landlord die op tragische wijze om het leven kwam. Lord Wilbert, gepensioneerd officier van de Royal Air Force, had voor zijn 70ste verjaardag een helikopter gehuurd en de piloot opgedragen om boven zijn tuin vanop grote hoogte een vleugelpiano naar beneden te laten vallen. De lord had zich altijd afgevraagd hoe dat zou klinken. Het experiment mislukte, want de piano viel pal op zijn hoofd en lord Wilbert was op slag dood. En wist het dus nog niet.

Maar van welk genre u ook houdt, iedere melomaan kent de datum van 26 september 1969 uit het hoofd, want op die dag, morgen vijftig jaar geleden, brachten The Beatles hun mythische album ‘Abbey Road’ uit. De iconische hoesfoto op het zebrapad is in augustus al herdacht, opgeluisterd met een selectie uit de vele geestige persiflages die er ooit van zijn gemaakt. ‘Let it Be’ kwam nog na ‘Abbey Road’ in de winkels, maar was eerder opgenomen. Het laatste nummer op ‘Abbey Road’ heet ‘The End’, al kwam er met ‘Her Majesty’ nog een uitsmijtertje achteraan, en betekende ook echt het einde. Vandaag nog laaien de discussies hoog op over de vraag of het nu Paul was, of John, of die afschuwelijke Yoko, die verantwoordelijk was voor de split.

Er werden na het vertrek van John geen pogingen gedaan om met drie of met een vervanger verder te doen, want dat had het publiek niet gepikt. The Mamas & The Papas hebben ooit de aanbiddelijke Michelle Philips buitengezet, per aangetekend schrijven nog wel, omdat ze altijd stoned was, dat nog tot daar toe, maar bovendien in de groep haar echtgenoot John Phillips had ingeruild voor Denny Doherty, de partner van Mama Cass. Op het laatste gezamenlijke tv-optreden zong Michy in een banaan in plaats van in een microfoon, om maar goed te laten zien dat er geplaybackt werd. De dag nadien nam Jill Gibson, ‘The new Mama’, haar plaats in. Daar is volk naar komen kijken. Tijdens het eerste concert werd ze door de woedende menigte de zaal uit gefloten en konden de andere drie op hun knieën gaan smeken of Michy wou terugkomen. Maar die had het zowel met John als met Denny gehad en trouwde gezwind met Dennis Hopper, van ‘Easy Rider’. Precies acht dagen hield dat huwelijk stand, en toen stonden ze alweer voor de echtscheidingsrechter. De mooiste vrouwen zijn niet altijd de makkelijkste.