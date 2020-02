Alloo Alloo

Als de situatie hopeloos gecompliceerd is, doet niemand vergeefs een beroep op Karel De Gucht om ze nog wat complexer te maken. Open VLD naar de oppositie! Karel heeft het bij TV Oost en daarna bij de VRT bevolen, en wie vertrouwd is met de woelige geschiedenis van de liberale partij weet: Berlare locuta, causa finita.

Het is niet genoeg dat Noël Slangen van meneer Van Thillo elke maandag in Het Laatste Nieuws zijn aversie tegen Gwendolyn Rutten in een nep-editoriaal mag verpakken, en dat om de twee weken van de VRT-nieuwsdienst mag overdoen, wordt ze ook nog onderuit geveegd door haar vroegere mentor, die haar indertijd een badge voor de lift naar de top van Open VLD heeft toegestopt. Maar in de politiek staat of valt elke vriendschap met de vorming van de kieslijsten, en de plaats die de voorzitster daarop reserveerde voor Jean-Jacques kon de clan De Gucht niet tevreden stellen. Dus terwijl Gwendolyn alles doet om erin te geraken, roept Karel dat ze eruit moet blijven.

'Schandelijk hoe Rutten van binnen en van buiten de partij wordt aangevallen', gooide hij daarna in een interview met Het Laatste Nieuws een extra barrel olie op het vuur dat hij net zelf had aangestoken. Want Open VLD in de oppositie betekent: geen Zestyn voor Gwendolyn. Nog een geluk dat ze na veel gekonkel en gekronkel op de valreep burgemeester van Aarschot is kunnen worden, of het was geen Zestien maar het tehuis voor gevallen vrouwen geworden.

Wat ze in Berlare nooit afleren, naast hun mening verkondigen, is om cameraploegen in hun zog te dulden. Het heeft hen tien jaar miserie gekost nadat Karel Martin Heylen zowaar toeliet te komen filmen in zijn riante wijngaardhuis in Toscane, dat om tegen Verhofstadt op te pochen over wie het grootste buitenverblijf had. Dat bracht een zuur- en zeurkous als Karel Anthonissen op het idee eens na te gaan hoe dat paleis gefinancierd was. En zo begon voor het echtpaar De Gucht een jarenlange, peperdure martelgang langs fiscale en juridische instanties, en langs de spitsroeden van de media.

Een calvarietocht die vorige maand wel eindigde met een vrijspraak, maar die heeft het gros van de bevolking niet opgemerkt. Naast de financiële gevolgen was er een nog groter probleem met dat bezoek van Heylen: zijn cameraploeg viel met de deur op het terras toen het gezin De Gucht zat te ontbijten. Mireille, in een gewaagd gewaad, eventueel bestemd voor de nacht maar zeker niet voor de dag, was niet eens opgemaakt! Dat heeft Karel geweten, bij elke ruzie kreeg hij het opnieuw op zijn bord.