Amnesie nu!

Het sterkste argument vóór verkiezingen, tevens het enige, is een nieuwe reeks 'Zinzen en Van Cauwelaert'. Vorige vrijdag in gespreide slagorde aan het werk, de een in "Terzake', de ander in 'De afspraak op vrijdag', en dat was geen goed idee, toch niet voor Walter.

Na zijn regelrechte afgang als opdrachthouder van het hof heeft de obsessie van de minister van Loze Beloften om zijn intrek te nemen in de Wetstraat 16 een kleine knauw gekregen. Ze is niet verdwenen, hoop niet te snel, maar even naar de wachtkamer verwezen. Het zag er nochtans goed uit. Naar we uit betrouwbare bron vernemen, was Paul Magnette bereid alles toe te geven aan de N-VA, zelfs de splitsing van de Sociale Zekerheid. Tot de liegende leider op de valreep een laatste eis op tafel gooide: amnestie! En dat was no pasarán.

De eis is de voorbije jaren wat uit de actualiteit geraakt, door het uitsterven van de begunstigden en door de bizarre aandrang van de N-VA de staatsfinanciën in orde te brengen, wat goed is gelukt. Voor de voorlopers van de Volksunie was amnestie een reden van bestaan, maar de liegende leider heeft ook dat punt in alle stilte in zijn overvolle diepvries gepropt. En is het daarna vergeten.

Doet ons denken aan Bert Bibber, die een of andere angsthaas bij zijn nekvel had gegrepen en met zijn vuist dreigend voor diens neus zwaaiend riep: 'Ah, ge weet het niet meer? Een geval van amnestie dus?' Waarna de onvolprezen mopper- en tekenaar Pom één plaatje verder toevoegde: 'Voor patriotten die plots met verhoogde bloeddruk kampen: Bert bedoelt natuurlijk amnesie.'

Ook bij de N-VA heerst inmiddels amnesie voor amnestie. Beide termen stammen trouwens uit hetzelfde Griekse 'amnestia', wat 'het vergeten' betekent. Het woord alleen was voldoende om alle Franstaligen op de kast te jagen, van rechts over het centrum tot links. Laurette Onkelinx sprong al bijna uit haar vel voor iemand aan de 'nest' was geraakt. Tot uitkwam dat haar eigen grootvader, oorlogsburgemeester in Jeuk, ervan geprofiteerd had nadat hem eerst zijn burgerrechten waren afgenomen vanwege te weinig verzet tegen den Duits.

Niet alleen de Volksunie maar zelfs Wilfried Martens heeft manifestaties voor amnestie georganiseerd, al werd hij daar niet graag aan herinnerd eens hij partijvoorzitter en eerste minister was. Elke optocht zorgde voor meer eensgezindheid aan Franstalige dan aan Vlaamse kant: 'Jamais!' Als er in Antwerpen 20.000 mensen vóór amnestie betoogden, betoogden een week later in Brussel 25.000 tegen.