Antibodyshop

Naar wij laatst een viroloog, of was het een epidemioloog, hoorden uitleggen, kan een bloedtest uitwijzen of iemand antilichamen tegen het coronavirus heeft aangemaakt. En het dus heeft gehad. En het heeft overwonnen, anders lag hij op intensieve.

Nu zullen u en ik, turend door een microscoop, het verschil niet kunnen onderscheiden tussen een antilichaam tegen een coronavirus en een tegen bijvoorbeeld een enterovirus, maar sommige virologen naar ze zelf beweren wel. Volgens hen hebben naar schatting 600.000 Belgen antilichamen tegen corona in hun bloed. Er zijn weliswaar geen 600.000 tests uitgevoerd, maar dat is ook niet nodig: schatten is een basistechniek van de virologie. Van vele zelfverklaarde ‘wetenschappen’ trouwens. In elk geval is met zekerheid bewezen door lijkschouwers, in wie men meer vertrouwen zal hebben, dat Covid-19-patiënten een hele resem van die antilichamen geproduceerd hadden, zij het klaarblijkelijk niet genoeg.

De grote vraag is dan natuurlijk: kun je zo een antilichaam uit het bloed distilleren? Uit dat van een lama wel, bij Ablynx in Gent ligt de kelder ermee vol, maar uit dat van een mens? Logisch denkend zou je zeggen: ja. Maar logisch denken is in de virologie af te raden, of je komt niet door het examen. Laten we voor het gemak, en om niet hier al te moeten stoppen, met een gedurfd reddingsplan dat wij zo meteen zullen ontvouwen, aannemen van wel. Als er 600.000 Belgen duizenden van die antilichamen in hun bloed hebben, kan het niet zo moeilijk zijn om een twintigtal ervan in een pipet te zuigen. Liefst een paar mannetjes en een paar vrouwtjes, want in de wondere wereld van de antilichamen verloopt de genderopdeling volgens de ouderwetse patronen, in tegenstelling tot in de minder wondere wereld van de prolichamen.

Met die mannetjes en vrouwtjes moet je daarna enkel een kweekprogramma opzetten, in een couveuse of een legbatterij, en dan heb je toch je vaccin? Je spuit iedereen in met die brij en klaar is Kees. Moet je dat eerst nog uittesten op mensen, zoals een test- en pestwet aan de farmaceutische sector oplegt? Maar bijlange niet. Het is de facto al getest ín een mens. En het heeft daar zijn nut bewezen, anders was de donor morsdood geweest. Welke neveneffecten of afstotingsverschijnselen er ook optreden, het gevaar dat de geïnjecteerde rochelend en brakend op de spoed moet worden afgekapt, is alleszins kleiner dan zonder spuitje.

En zo heeft Kaaiman weer zijn bijdrage geleverd tot de oplossing van een probleem, dat er nooit was geweest als de virologen hun vak hadden gekend. En hadden ingegrepen toen in Wuhan 20 miljoen mensen in quarantaine moesten.