Avanti vox populi

Dat politici zich voor de technische kant van het staatsbeheer het best baseren op de raad die zo gul, en voor zo weinig geld, wordt verstrekt door De Tijd, is zo evident dat een mens bijna zou vergeten het te vermelden.

Voor de commerciële kant van hun bestaan consulteren de slimmeren Het Laatste Nieuws en VTM, en negeren ze van verwaandheid bulkende media als De Standaard en de VRT-nieuwsdienst.

Het wordt om de zoveel jaar pijnlijk aangetoond als er verkiezingen zijn geweest. Dan zoek je de partijen die door die laatste twee sekten door de strot van hun leden worden geramd het best rond 10 procent of lager.

De peiling van Het Laatste Nieuws en VTM blijkt dan telkens een veel correctere inschatting van de politieke voorkeuren te hebben geboden dan die van De Standaard en de VRT, die vooral nuttig is voor wie bestudeert met hoeveel arrogantie je naast alle bewijzen van je ongelijk kan blijven kijken.

Even nuttig is de ranglijst ‘De 100 Belgen van het jaar’ van Het Laatste Nieuws. Wie die grondig analyseert, is beter op de hoogte dan wie zijn centen verspilt aan een ook deze week weer geniepig in prijs verhoogde zelfverklaarde ‘kwaliteitskrant’. Oei, wacht even, eerst eens kijken of De Tijd ook niet stiekem is opgesla... Euh, ja, gelieve de vorige zure oprisping niet gelezen te hebben. Waar is toch de tijd dat hoofdredacteurs op bladzijde 3 in een kadertje deemoedig aankondigden dat ze om de lezer nóg vollediger informatie aan te bieden, en nóg meer kleurenfoto’s, helaas genoodzaakt waren... Nu? In den duik. En stoemelings.

Maar terug naar de top 100, die om te beginnen aangeeft welke beroepen het vertrouwen van de bevolking genieten. En welke niet. In de lijst van 2019 staat welgeteld één journalist: Jan Segers. Toevallig de commentaarschrijver van Het Laatste Nieuws zelf. En zo te zien de eindredacteur van de top 100. Er staat ook maar één advocaat in: de Jef. En geen enkele geestelijke, tenzij Koen Geens op 97.

Merkwaardig is voorts dat slechts vier politici de top 20 halen. En welke dan nog. Op 3, na baby Pia en Nina Derwael, prijkt Theo Francken, al jaren niet van het podium te schieten. Op 7 vinden we Tom Van Grieken, op 10 de liegende leider, en op 13 Jean-Marie Dedecker. Samengevat: vier minderwaardigen die door de politiek correcte media elke dag opnieuw in een slecht licht worden gesteld.

Wie nieuwe verkiezingen in België zou overwegen, denkt dus beter twee keer na. De eerste vertegenwoordiger van partijen die wel door de politiek correcte beugel kunnen, prijkt pas op 32: Charles Michel. En die is weg. Voor een Vlaamse collega moeten we al zakken tot 51. Daar blinkt Mateke, eindelijk een gunstig voorteken voor de sp.a. Heilige Hilde strandt op 56, dat is ooit beter geweest. En voor wie het zich zou afvragen: wij hebben de lijst tien keer herlezen om zeker te zijn, maar Zelfbediening W. Beke komt niet voor in de eerste honderd. Kris Peeters ook niet.