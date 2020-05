Hebt u die twee filterzakjes die de minister van Loze Beloften u had beloofd al in uw brievenbus gevonden? Bij ons niks. Het schijnt dat ze niet passen in een mondmasker! Hebt u trouwens dat gratis masker al gekregen, dat dezelfde gulle schenker ons allen twee weken geleden zou bezorgen? Wederom noppes ten huize Kaaiman. Raar, nee? Een laatste vraagje, en dan laten wij u gerust: kent u een nog grotere windverkoper dan Koen Geens?

Graag hadden wij in september nieuwe verkiezingen. Niet omdat die de politieke impasse waarin ons land zich bevindt kunnen oplossen, integendeel, maar uit nieuwsgierigheid. Om te zien welke partijen versterkt en welke verzwakt uit deze hele coronahistorie komen. Een peiling kan ook veel duidelijk maken, toch als ze door Het Laatste Nieuws en VTM wordt uitgevoerd en niet door De Standaard en de VRT. Maar bij verkiezingen kunnen politici tenminste niet meer de schouders ophalen en sussen: ‘Ach, het zijn maar verkiezingen.’ Hoewel hun gedrag nadien vaak die gedachte doet vermoeden.

Jammer dat op Vlaams niveau van verkiezingen helemaal geen sprake is. Misschien zouden ze zelfs onwettelijk zijn, al houdt geen enkele overheidsinstantie in dit land nog rekening met wat grond- of andere wetten voorschrijven. Zoals Roy Bean, de roemrijke rechter van Langtry, het zo mooi verwoordde: ‘De wet ten westen van de Pecos, dat ben ik.’ La loi, c’est moi. Maar het kan dus niet. Helaas, want wij zijn razend benieuwd of Zelfbediening W. Beke de vruchten zou plukken van zijn efficiënt, doortastend en van grote empathie getuigend bestuur van de zorgsector. En van het weggooien van zijn Marcske-brilleke, wat een bedreven styliste hem kennelijk heeft aangeraden. En we moeten het toegeven: die facelift doet hem goed, de doden in de rusthuizen lijken al iets minder dood.

Er ligt hier nog een beduimelde krantenpagina op onze voor de rest klinisch cleane desk: ‘Zoektocht naar contacttracers neemt valse start.’ Het omgekeerde had meer verbaasd. Hij was er blijkbaar in geslaagd ook van de rekrutering van agenten voor zijn contact-Stasi een rommeltje te maken. Regels van de openbare aanbesteding niet gevolgd, wie doet het hem na? Enfin, deze week zijn ze begonnen, drie maanden te laat om nog enig nut te ressorteren. Het zou eenvoudiger en goedkoper zijn als iedereen die besmet is zelf de mensen met wie hij is omgegaan verwittigt. Doorgaans zijn dat toch familieleden of vrienden die je niet graag ziek ziet worden. Maar nee, u moet eerst hun adres en telefoonnummer aan die tracer geven, en die belt hen dan op. Poco loco, no?