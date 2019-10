BV W. Beke

Mensen, mensen, wat een feest was me dat gisteren. Niet te luid spreken, alstublieft, want het ronkt en bonkt nog in onze hersenpan. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier, van hopsa faldera nog klotsen. Wie heeft het ooit treffender beschreven dan Zjef Vanuytsel? Zjef wist waarover hij sprak.

De jubileumeditie van onze Onderneming van het Jaar was weer een voltreffer waarbij slechts enkele van de tien geboden overeind zijn gebleven. Ook koning Filip was aanwezig, dan is de ambiance op voorhand verzekerd. En Kinepolis was de winnaar, wie had het kunnen voorspellen? Jammer genoeg is pret bederven de rol van de columnist, en dienen wij aan te stippen dat enkele geduchte concurrenten niet in het strijdperk traden.

Eerst en vooral Sloperijen Coucke NV. Toen die moest afhaken, steeg de hoop bij de firma Aertssen, wel genomineerd en deels in dezelfde sector opererend: afbraakwerken. Hoe Coucke NV erin geslaagd is om in twee jaar een fort als RSC Anderlecht, gedurende 45 jaar gebouwd en verstevigd door de Vanden Stocks, met de grond gelijk te maken, daar wordt in de sloperswereld met afgunst naar gekeken. Wie graag een vlot draaiend bedrijf om zeep helpt, moet zeker de methode-Coucke bestuderen. Maar op de valreep muteerde Sloperijen Coucke NV in Reconstructie & Renovatie Vercauteren NV, en viel af.

Nog in de afbraakbusiness gebeurde hetzelfde met een andere potentiële winnaar: de BV Zelfbediening W. Beke. Wouter Beke heeft in minder dan tien jaar de oppermachtige katholieke partij totaal geruïneerd. Dit dankzij een imposante serie verkeerde beslissingen. Weigerde in 2014 het op een gouden schaaltje aangeboden premierschap. Saboteerde via de wat dommige Kris Peeters op subtiele wijze de regering die hij zelf mee had gevormd. Stuurde diezelfde Peeters wetens en willens een afslachting tegemoet door hem naar Antwerpen te verbannen en daar tot een onmogelijke strijd tegen de liegende leider te dwingen. Werd dankzij deze meesterzet voor het eerst in 300 jaar uit de Antwerpse meerderheid gezwierd. Haalde eind mei het slechtste verkiezingsresultaat uit de geschiedenis. En duikelde in de jongste peiling nog dieper weg, tot het nachtmerriegetal van 11 procent. Twaalf Apostelen maakten een rapport en legden de schuld bij de armtierige leiding en de armzalige communicatie van de partij, en dan eigenen uitgerekend de twee verantwoordelijken daarvoor, Beke & Dalle, zich twee ministersposten toe, met bijbehorend salaris. In 2024, let erop, zullen Bekes Europese overtuigingen plots de kop opsteken en kan hij langs de kassa passeren in het Europees Parlement, containerpark voor gesjeesde tsjeven.