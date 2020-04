Babi pangrus

Veel Belgen staan goed aangeschreven in China: koning Filip, Kris Peeters, vroeger Ludo Martens en de paters van Scheut. In de Chinese sportwereld is veel ontzag voor Jean-Michel Saive. Vandaar dat in deze coronacrisis van alle landen het onze het ruimst bediend is door China: eerst met het virus zelf, daarna met halfslachtige mondmaskers in zoetzure saus.

Zelf hebben wij altijd Chinezen geprezen. In onze communistische periode had je de strekking Moskou en de strekking Peking. Tot de eerste categorie behoorden niet alleen gescleroseerde oorlogscommunisten van de KPB als Louis Van Geyt en Jef Turf, maar ook de trotskisten van de RAL, de Revolutionaire Arbeiders Liga. Die zochten hun heil zowaar in de Vierde Internationale, haha, we moeten nog lachen als we eraan denken. De juiste leer was namelijk de onze: het marxisme-leninisme, zoals zo mooi in de praktijk gebracht door Vadertje Stalin en Grote Roerganger Mao. Wij hadden zelfs een aparte versie van de gezongen Internationale, die niet begon met het archaïsche ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde’, maar met het veel hippere ‘Sta op, gij werkers van de wereld’. Dat wekte meer enthousiasme aan de fabriekspoort, zeker op het moment dat de ochtendploeg naar huis mocht.

Ons celhoofd, die zelden het respect kreeg waarop hij hoopte, heeft ons ooit onderwezen dat leden van de RAL verwerpelijker waren dan die van het KVHV. Die rechtse zakken vertrokken van het verkeerde principe, dat sprak, maar volgden van daaruit wel een min of meer consequente lijn. De gluiperds van de RAL daarentegen vertrokken van het juiste principe, maar volgden dan een totaal verkeerde lijn. Dat was erger. Bij zijn betoog ging hij zodanig op in zijn eigen rederijkerskwaliteiten dat hij op het einde uitriep: ‘Ge hebt een pistool met ene kogel! Wie schiet ge dood: de KVHV’er of de RAL’er?’

Aangezien ‘Niemand’ geen optie leek, viel er een ongemakkelijke stilte. Waarna het hoofd met een waas van krankzinnigheid om de ogen dan maar zelf het partijstandpunt door het lokaal schreeuwde: ‘Die rat van de RAL!’ Kaaimans kameraad, die u intussen allen kent, achtte het gevreesde moment gekomen om weer eens zijn vinger op te steken en in het midden te brengen dat bij de RAL wel mooiere studentinnen zaten dan bij ons, waar een versleten parka en een snor kennelijk tot de toetredingsvoorwaarden behoorden.

Ons celhoofd viel achterover op zijn stoel. Had niet eens in zijn ergste nachtmerrie kunnen dromen dat westerse decadentie uitgerekend zijn afdeling zou besmetten. En was niet meer bekwaam in te grijpen toen onze kameraad iedereen meetroonde naar de VMO-kroeg De Leeuw van Vlaanderen, om hen het goede nieuws mee te delen: ‘Wij moeten die van de RAL afknallen.’ Dat kreeg daar veel bijval.