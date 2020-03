Back in the USSR

Sinds Zelfbediening W.Beke de portefeuille ervan heeft bemachtigd, gaat het met welzijn en volksgezondheid in Vlaanderen de goede kant op.

Er waren lezers die vonden dat wij overdreven toen we schreven dat Marc Van Ranst hier nog sneller de politiestaat heeft ingevoerd dan zijn idool Mao zestig jaar geleden in China. Die praten intussen anders, mogen we veronderstellen. Een dictatuur! Een gerechtvaardigde dictatuur, dat kan, maar dat probeerde Bashar al-Assad ook aan het verstand van de Syriërs te brengen. Het was buiten het Vrije Syrische Leger van kolonel Idris en Guy Verhofstadt gerekend.

De juntaregering Wilmès-Geens-De Croo heeft in vijf minuten tijd de rechtsstaat afgeschaft, de grondwet verstopt, en de individuele vrijheid opgedoekt. Dat uitgerekend de liberale partij dit organiseert, behoort tot het surrealisme van de politiek. Gwendolyn Rutten en haar Jimmy waren de eersten om de regels aan hun laars te lappen, maar u en ik worden met politioneel geweld gedwongen ze na te leven. De liberalen schijnen de peiling van hun voormalige partijkrant Het Laatste Nieuws niet goed gelezen te hebben. Zo er ooit nog democratische verkiezingen komen, de kans is klein, mogen ze blij zijn als ze de kiesdrempel halen.

We leven ondertussen in het Oostblok. ‘Hamsteren!’, riep Kaaiman de voorbije weken meermaals. ‘Niet hamsteren’, beweerden de nieuwe betweters. Als u hun raad verkoos boven de onze, staat u nu in de rij voor de supermarkt aan te schuiven, zoals vroeger voor de staatswinkels in Leningrad en Vladivostok. Wat u kunt kopen, is gerantsoeneerd, net als tijdens de Duitse bezetting met de zegeltjes. Lavrenti Beria, de wreedaardige chef van de Russische staatspolitie, heeft een identiek strafregime ooit voorgesteld aan vadertje Stalin. Waarop die antwoordde: ‘Zijt ge zot, ik ben geen dictator. Gij zijt erger dan Heinrich Himmler, gij.’

Daarna sprak Stalin zelfs in het openbaar nooit meer over ‘chef Beria’, maar over ‘onzen Himmler’. Die was daar blijkbaar niet gelukkig mee, want zoals iedereen weet, heeft hij Stalin vergiftigd en langzaam laten creperen. Fysiek leek hij wat op Koen Geens.

We mogen dit niet meer en we mogen dat niet meer, en pas op als we zus doen of zo laten, want Pieter De Crem ligt in de bosjes op de loer. Dat alles op bevel van virologen die ons weken hebben voorgehouden dat er geen reden was tot paniek. Hoe zou u hun laatste set maatregelen dan omschrijven? Ze proberen daarmee de schade te beperken van hun eigen onvermogen om, ondanks fortuinen aan studiesubsidie, een virusje van de bietebauw de baas te kunnen.