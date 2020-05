Beeters met Peeters

En niemand spreekt nog over Kris Peeters. Niemand. Zijn plaats als omnipresente gast in alle radio- en televisieprogramma's is overgenomen door een ander, en om het extra pijnlijk te maken dan nog door ene uit Willebroek, sinds de tijd van de allodiale heerlijkheid van Sint-Bernardus de grote rivaal van Puurs.

Stel u voor dat hij acht weken in quarantaine had moeten blijven in zijn domicilie in de Antwerpse Goedehoopstraat, een beklemmende studio zonder meubelen en met een lege diepvriezer. Hij had hem niet eens gevonden. Toen Peeters in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dacht, ook weer verkeerdelijk, aan populariteit te winnen door een week op de boot van Gert Verhulst te kamperen, wist de redactie al na één dag niet meer wat met hem aangevangen. Tot iemand het idee kreeg hem met een cameraploeg van op die boot aan het MAS naar de Goedehoopstraat te sturen. Ze zijn verloren gereden! Hij is moeten uitstappen en heeft aan voorbijgangers de weg moeten vragen, want de gps was stuk en zelf kon hij zich niet oriënteren. Dat was de dag nadat ze hem als stadsgids met een klas lagere scholieren door het oude Antwerpen hadden gestuurd, en hij voor het Vleeshuis staande doceerde: 'Dit hier is het Steen.'

Het is niets geworden met die verkiezingen: van de vijf zetels die CD&V nog maar had en die ze dankzij hun uitheemse, sterke lijsttrekker hoopten te verdubbelen, speelden ze er nog twee kwijt ook. Waarna Peeters niet eens ging zetelen en maakte dat hij weg was uit de metropool. Hij zit nu op een achterafbankje in het Europees Parlement. Zegt men, want er zijn er niet velen die hem daar al hebben zien zitten. Heeft een plaats gekregen naast de 13 afgevaardigden van de Fidesz-partij van Viktor Orban, die ze al meer dan een jaar uit de EVP gaan zetten, maar wat om strategische en postjeskundige redenen nog altijd niet is gebeurd.

Hij heeft wel ergens een zitje in een raad van bestuur meegegrist, onder de boekhoudrubriek 'vergoeding zonder prestatie'. Waar was dat ook weer? Een of andere nutsmaatschappij, die zijn altijd gul voor gewezen politici met wie ze kort tevoren hun winstgevende deals moesten afsluiten. Postume omkoperij noemen wij dat, en omdat je van tevoren weet dat ze zal volgen is het eigenlijk gewone omkoperij. Maar daar stoort zich in de Belgische politiek niemand aan, zolang iedereen op zijn beurt maar bediend wordt.