Bekleining

Prijs de goden dat er Italianen bestaan. Dreig je in een negatieve rangschikking helemaal bovenaan te belanden, dan is er net voor de gong altijd nog wel een Italiaan die boven je klimt. Dreig je in een positieve rangschikking helemaal onderaan te eindigen, dan is er net voor affluiten altijd nog wel een Italiaan die onder je kruipt.

Eind vorige week was het officieel: op Italië na heeft België het slechtste begrotingsbeleid van de hele eurozone. Met andere woorden: België heeft het slechtste begrotingsbeleid van de hele eurozone. Om daar te kunnen belanden hebben we dus vijf jaar onze communautaire eisen in de diepvrieskast gestoken. Dat wordt tien jaar, want de kans dat de N-VA nog in een federale regering komt, is klein. De kans dat ze zich daar haar communautaire hervormingen zou herinneren, is onbestaande.

Dat onze begroting de komende jaren ontspoort, schijnt vast te staan. Er is er niet eens een, bij gebrek aan een regering om ze op te stellen. En dat hoewel ze kort geleden eindelijk hebben gedaan wat Kaaiman hier al vele jaren heeft aangeraden: het bruto binnenlands product verhogen. De Europese normen voor het maximaal toegelaten begrotingstekort en de toegestane overheidsschuld worden niet in absolute maar in relatieve cijfers uitgedrukt, als percentage van het bbp. Het tekort mag niet boven 3 procent van het bbp uitstijgen en de schuld niet boven 60 procent. Dat was aanvankelijk het opzet voor de eurozone.

Je moet niet lang gestudeerd hebben om in te zien dat er twee manieren zijn om dat percentage te halen: het tekort en de schuld verkleinen, of het bbp verhogen. Het eerste lukt niet in België, dat is jaar na jaar bewezen. ‘Probeer dan toch een keer het tweede’, heeft Kaaiman hier met steeds wanhopiger stem in de woestijn staan roepen. Eerst leek dat fictie, onnozel zelfs, tot de Ieren het op een dag deden. Verhoogden hun bbp in één geut met liefst 27 procent! Een trucje met intellectuele eigendommen van multinationals, kortom boerenbedrog. Denkt u dat Europa dat verhinderde? Schei toch uit.

Dus de stelling van Kaaiman was niet alleen meer juist in theorie, maar nu ook in de praktijk. Wie het Belgische bbp bepaalt, weet niemand, en hoe hij of zij dat doet nog minder. Maar ten langen leste is nu eindelijk geluisterd naar het advies van een wijs raadsman: het bbp werd opgetrokken met 1,7 procent, 7 miljard euro. Wel, dat is pas echt belachelijk. Als de Ieren wegkomen met 27 procent, welke dwaas beperkt het dan tot 1,7 procent? Dat kan alleen een Belg zijn.

Door ons bbp 1,7 procent te verhogen zakt de overheidsschuld tot 100 procent, slechts 40 procentpunten boven de norm. Maar ook dan nog stijgt ons begrotingstekort volgend jaar volgens de Europese Commissie naar 2,3 procent. Was het bbp niet verhoogd, hadden we een tekort van 4 procent en een schuld van 105 procent gehad. Dat alles bij de gunstigste rentetarieven ooit.