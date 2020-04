Beulingvirus

Ons was het eerlijk gezegd ontgaan, maar Yves Stevens, van het beruchte crisiscentrum, moet de voorbije weken tot keizer zijn gekroond. Wij wisten niet eens dat hij bij de verkiezingen op een lijst had gestaan. Maar afgaande op de vanzelfsprekendheid waarmee hij elke dag aankondigt wat u nog mag doen, niet veel, en wat u moet laten, bijna alles, heeft u hem blijkbaar verkozen tot baas van ons democratisch land. Een waardig opvolger van Jozef II, al weet iedereen die nog geschiedenisles heeft gehad hoe het met de keizer-koster is afgelopen.

Als u en ik buitenkomen bijvoorbeeld, moeten we altijd in beweging blijven, zo hoorden we keizer Yves deze week verordenen voor de journaalcamera’s. Terwijl hij zelf ook buiten was gekomen, voor een niet-essentiële reden, en minuten lang stokstijf stil stond. Volgens zijn eigen regels: 750 euro boete. Niet zodra hebben ze ons weer een nieuw verbod opgelegd, of we zien henzelf het nog tijdens de afkondiging ervan schenden. Wie het niet aan zijn hart heeft door het virus, krijgt het wel aan zijn hart door al die hap-snapmaatregelen, die bovendien elke juridische grond missen. Al is juridische grond geen argument meer in de politiestaat waarin we plots zijn terechtgekomen. Alleen Hendrik Vuye stoort zich daar nog aan.

Ondertussen bestuderen wij in Gazet van Antwerpen de kaart van de coronabesmettingen, en de zwaarst getroffen gemeente in de provincie is... Puurs! Hoe schrijnend ook, hier zal toch de ernstigste moeite hebben om zijn gelaat in de plooi te houden. De burgemeester zit met de handen in het haar. ‘Hoe komt dat?’

Die burgemeester is Koen Van den Heuvel, die in 2018 met zijn ‘Teamkoenzonderkris’ de absolute meerderheid behaalde. Hij was Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid geweest indien Zelfbediening W. Beke hem die portefeuille niet op achterbakse wijze had ontstolen ten behoeve van zichzelf. Met alle gevolgen van dien: de zorgsector wankelt op de rand van de afgrond, ondanks de onverdroten inzet van alle helden die wij om acht uur ‘s avonds blijven eren met straatlawaai.

De burgemeester heeft schepen van Volksgezondheid Ann-Marie Morel, de zus van Marie-Rose, opgedragen te onderzoeken of er recentelijk misschien iemand vanuit een grote stad in de gemeente is komen wonen. Je weet maar nooit. Of iemand die contacten had met mensen in China. Zoals met Chinese ondernemers die nieuwe bedrijfsterreinen zoeken. Of met Chinese commerçanten die dromen van een nieuwe zijderoute, waarlangs ze dan door kinderarbeid geproduceerde nepproducten in ons land kunnen afzetten. Samen met bacillen en bacteriën die leiden tot een nog lucratiever handeltje in goedkope prullen tegen diezelfde microben.