Beurs geslagen

Stommeriken. Uilen. Ezels en wezels. Dat waren u en ik omdat wij ons spaargeld op een depositoboekje lieten staan. Dat bracht niets op! Begrepen wij dat nu niet? We leden zelfs verlies, omdat de inflatie hoger was dan de intrest die we niet eens meer kregen.

Wie zijn geld in aandelen belegde, was een verstandig man. Een vrouw doet zoiets niet, mogen wij toch hopen, anders geven we het op. Alleen al de sterindexen van de verschillende internationale beurzen: gemiddeld plus 20 procent. Hadden we acties gekocht van een pillendraaierij of een computernerdsysteem: maal vijf in twee jaar tijd.

Mensen leren nooit iets, het minst van al uit de geschiedenis. Dat vak kan beter afgeschaft worden, zoals onderwijsexperts in hun talloze hervormingsplannen altijd weer stiekem proberen te doen. Om de tien of vijftien jaar klapt de hele aandelenhandel in elkaar. Dat is al zo sinds de tulpenbollen in Amsterdam. Soms neemt hij een korte duik in de diepte, maar net zo goed daalt hij af tot aan de bel van de hel. De Bel20, hoe hebben we hem niet gevierd toen hij nog maar kort geleden door het glazen plafond van 4.000 punten schoot. Een paar weken later dondert hij de ene dag 9 procent lager, de volgende 5, dan weer 14, en als het een keer maar 3 procent is, komt er op Kanaal Z al ene spreken over ‘herstel’ en ‘opportuniteiten’.

Terwijl de bedrogenen volop hun verlies tellen, en voor vrouw en kinderen en zeker voor vrienden proberen te verzwijgen, staan nieuwe goeroes al te preken dat het moment van de koopjesjacht is aangebroken. De koersen staan zo laag, meneer. En dan begint de cyclus gewoon opnieuw: lucht inblazen, meer lucht inblazen, nóg meer lucht inblazen, boem! Alles ontploft, de ballon loopt in enkele tellen leeg, waarna het spel herbegint.

Wat stond hier op 9 januari? ‘En opnieuw is vorig jaar 13 miljard euro bijgekomen op de spaarboekjes van de Belgen. In totaal slaapt er 284 miljard op. Hoe minder een spaarboekje opbrengt, des te meer de Belgen erop zetten. Bij banken en financiële dagbladen trekken de specialisten zich de haren uit het hoofd: zijn de mensen echt zo dom als Karel De Gucht beweert? Mocht u in januari 2019 bijvoorbeeld 100.000 euro spaargeld belegd hebben in de korf van de Bel20, had u vandaag 25.000 euro meer gehad. Hebt u dat bedrag op uw spaarboekje gehouden, dan is de opbrengst 25 euro. En als u de kosten die de bank beweert gemaakt te hebben daarvan aftrekt, hebt u minder dan voorheen. Waarom doet u dat dan? Wel, dat zullen wij verklaren. Omdat wie vroeger al zijn centen heeft verloren door Lernout & Hauspie, dan door de bankenzwendel, later door Arco, en nog later door lamagerelateerde biotechbedrijven niet helemáál achterlijk is.’