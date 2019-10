Boeken Torfs

Profetische woorden van Rik Torfs, je verwacht het niet elke dag van een kerkjurist. Prees in De Morgen zijn eerste, en hopelijk laatste, roman ‘Het grote gelijk’ aan, en voegde er sluw aan toe dat het onmogelijk was dat De Standaard hem een positieve bespreking zou gunnen.

Torfs had groot gelijk: ‘Het grote gelijk’ werd in De Standaard met de grond groot gelijk gemaakt. Meer: het boek - en de recensent - aarzelde om het woord ‘boek’ te gebruiken, werd onder de grond gestopt, in een betonnen caisson, een procedé dat zijn betrouwbaarheid heeft bewezen bij Belgoprocess.

De voorspelling van de nieuwbakken romancier was gebaseerd op een negatieve ervaring die hij eerder met De Standaard had gekend. Hij had er 14 jaar lang columns voor geschreven, maar was als dank aan de schandpaal genageld en van regelrechte corruptie beschuldigd, ei zo na van doodslag door schuldig verzuim. Dit omdat hij als rector van de KU Leuven géén publieke stennis had verkocht na het ontslag van een oncoloog wiens methoden niet helemaal volgens het boekje zouden zijn geweest, in die zin dat hij meer patiënten genas dan wetenschappelijk toegelaten. Hij maakt nu furore in Nederland.

Torfs was verbolgen over de behandeling die hem te beurt was gevallen. Die behandeling was vóór hem al vele anderen te beurt gevallen, maar dat was toen blijkbaar geen aanleiding om op te stappen. Zodra hij zelf het slachtoffer was, kon hij de redactionele ethiek van de krant niet meer in overeenstemming brengen met zijn eigen hoogstaande principes. Een week later schreef hij voor Het Laatste Nieuws.

Voor de volledigheid moeten we toevoegen dat de roman van Torfs niet alleen in De Standaard werd afgekraakt. Ook in De Morgen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Krant van West-Vlaanderen, De Zondag, Knack, Trends, Humo, Dag Allemaal, en Tertio. In De Tijd werd hij niet besproken. Alleen Het Laatste Nieuws liet in een al te uitgebreid promo-interview een beoordeling achterwege. Maar dan wel zo opvallend dat iedereen meteen wist wat de interviewer ervan vond. Géén beoordeling kent slechts één overtreffende trap: de omschrijving ‘een intrigerend boek.’ Dat is het ergste wat een auteur kan overkomen. ‘Een intrigerend boek’ is recensentenjargon voor ‘te slecht om in de kattenbak te leggen’. Naast ‘een intrigerend boek’ zijn ‘pruts- en knoeiwerk’ aanmoedigende complimenten.

Wanneer gaan columnisten eindelijk leren dat ze geen roman moeten proberen. Ben je 100 meterloper, waag je dan niet aan een marathon. En aan alle toekomstige Nobelprijswinnaars: schrijf geen erotische scènes. Wat ze helaas allemaal doen, om indruk te maken op een jonge medewerkster of omdat ze denken dat het zo moet. Telkens krullen je tenen in een kramp waartegen tien spierontspanners samen niet opgewassen zijn.