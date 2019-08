Boem & Kwakkel

Wie Geert Bourgeois wil omschrijven, iedereen heeft wel een rare gewoonte, zal zelden een beroep doen op termen als ‘lolbroek’, ‘moppentapper’ en ‘zotskap’. Veeleer op ‘boekhouder’, ‘saai’ en ‘grijs’. U geeft een feestje en u hebt nog iemand nodig om de sfeer erin te jagen? De eerste aan wie u denkt, is niet Geert Bourgeois.

En toch, en toch. Graag wijzen wij erop dat Bourgeois in 2015 tot ereghesel werd geslagen van de Hertogelijke Commanderie & Eregilde van de Ghesellen van het Witloof in Kampenhout. Dit dankte hij in grote mate aan zijn functie van minister-president, annex minister van Landbouw, vermits de eer eerder ook zijn voorganger Kris Peeters te beurt viel. Dat beide ereghesellen nu in het Europees Parlement zetelen, zij het als onbeduidende backbenchers, is een succes voor de Commanderie, en bidden we dat die twee carrièristen hun eregheselschap ere aan doen. Houd in de gaten wat de komende maanden gebeurt met de Europese subsidies en exportfaciliteiten voor witlooftelers. Welnu, in zijn dankwoord na zijn eregheselslag vertelde Bourgeois een grappige anekdote, al zijn wij vergeten welke. Maar in de zaal werd gegniffeld, dat herinneren wij ons nog zeer goed. Niet door iedereen, maar toch door de beleefdsten op de eerste rij.

Wij moesten aan dat jolige moment terugdenken toen vorige maandag Bourgeois in ‘Terzake’ eerst wat zurig zat te zemelen over de voordracht van Didier Reynders tot Europees commissaris. Een primeur waarmee De Morgen nota bene al in 2014 op haar voorpagina had uitgepakt. Ging hij in de bevoegde commissie voor Reynders stemmen of tegen? Dat kwamen we natuurlijk weer niet te weten, het kon ja zijn maar ook nee, dat hing af van… en blablabla... en oh ja: inhoud. Het is niet omdat je bij de N-VA zit dat je geen gepatenteerde tjeef kunt zijn.

Afrondend vroeg Kathleen Cools wat hij ervan vond dat niet de liegende leider maar Jan Jambon de volgende minister-president wordt, terwijl Bourgeois dat ambt alleen had willen opgeven voor de liegende leider. En toen kwam het. Hij was blij dat die vraag hem werd gesteld zodat hij eindelijk die kwakkel de wereld uit kon helpen: er was niets van aan. Bij ons in de straat barstte in vele huizen gelijktijdig een oorverdovend geschater en gebrul los. Hij was blij dat hij die kwakkel eindelijk de wereld uit kon helpen! Nee maar, welke stand-upcomedian haalt dat niveau?

Die ‘kwakkel’ stond voor het eerst in de pers in januari. En al die tijd heeft Geert Bourgeois dus geen kans gekregen om hem recht te zetten, ook al hebben wij sindsdien minstens 15 lange interviews met hem gezien of gelezen. Vlaams-nationalisten hebben volgzaamheid voor hun leider met de moedermelk, en de progressievere vleugel met de paplepel, meegekregen. Dat Bourgeois nog harder probeert te liegen dan de liegende leider is daarvan een sterk voorbeeld. Dat hij dat uitgerekend nu doet, heeft niets te maken met de postjesverdeling in de nieuwe regering, en is zeker geen poging om een van die postjes aan zijn schoondochter Cieltje Van Achter te geven.