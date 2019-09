Bonjour copain

Over minder dan twee weken wordt de Congolese president Felix Tshisekedi met alle egards die we in dit land nog overhebben ontvangen door koning Filip en door premier en toekomstig collega-president Charles Michel.

Die laatste heeft hem uitgenodigd om een vergadering bij te wonen van de Belgische regering. Of van wat daarvoor moet doorgaan. Dat zal ’t ziene weerd zijn. Er wordt nog druk gezocht naar kandidaten met een diploma Herman Teirlinck om te doen alsof ze minister zijn. Onze voorzitter, de heer Wooter Beek, uit Leopoldsburg, wordt vanwege zijn ongeloofwaardig voorkomen en de zoektocht naar wolvin Naya al zeker vervangen door de bekende toneelspeler Herman Verbruggen. Op Tshisekedi na, misschien zal niemand het verschil merken.

Dat de Congolese president met zoveel ontzag wordt ontvangen, is merkwaardig. Volgens mensen die de kunst van de verontwaardiging niet helemaal zijn verleerd, is het een schande. Er zijn er bij ons die klagen over het kiezersbedrog van de liegende leider, Kaaiman om er maar één te noemen. Maar wat dan gezegd over de regelrechte verkiezingsfraude waarmee Tshisekedi aan de macht is gekomen? Toch indien we Walter Zinzen mogen geloven, en waarom zouden we dat niet mogen?

We moeten het wellicht niet oprakelen: bij de Congolese verkiezingen in december laatstleden, die vier jaar te laat werden georganiseerd en waarbij een volledige provincie wegens wat ziekjes van de stemming werd uitgesloten, behaalde Felix Tshisekedi volgens de vermaarde Congolese Kiescommissie 38 procent van de stemmen, Martin Fayulu 32 procent, en Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat van aftredend president Joseph Kabila, 18 procent. Volgens de even vermaarde Belgische Commissie Zinzen evenwel, had Fayulu 60 procent behaald, Tshisekedi net geen 20 procent, en Shadary 8 procent.

Walter was daar zeker van. Hij is weliswaar in een antipaapse wieg geboren en zal eerder de duivel dan ons Heerke gehoorzamen, maar voor het eerst in zijn leven was hij bereid het woord van de hogere clerus te geloven. Zijn cijfers over de stembusgang nam hij over van de Congolese bisschoppen, die zelf een telling hadden gehouden, al is ons nooit duidelijk geworden hoe. ‘Veertigduizend waarnemers!’, riep Walter met grote stelligheid in ‘De afspraak’, alsof hij ze zelf had gerekruteerd.

Het vervolg is bekend. Martin Fayulu is het laatst in het openbaar gezien toen hij ten huize Zinzen de coniferen aan het bijknippen was. Joseph Kabila liet zijn poulain Shadary vallen als betrof het Sven Gatz, en gooide het op een akkoordje met Tshisekedi. Waarna de leden van de Kiescommissie de gelukkige tot president uitriepen bij toepassing van een wat apart aritmetisch systeem, dat hen volgens Walter ironisch genoeg was aangeleerd door Belgische missionarissen. En omdat elke Congolees van een lolletje houdt, werden een paar Belgische consulaten gesloten.